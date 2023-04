Norske Lehart (26) er stuntmann for «Game of Thrones»-stjerne i ny serie

Fem nordmenn ble anbefalt som stuntmenn til den nye TV-serien «Citadel». Under innspillingen utførte de også et rekord-stunt.

STUNT: Lehart Eriksen er stuntmann for skuespiller Richard Madden i en ny TV-serie. Foto: Vianney Le Caer/AP / Privat

Fem ekstremsportutøvere og kompiser fra Voss hang- og paragliderklubb og Sogn fartsfykarlaug takket ja til et jobbtilbud de sent vil glemme.

Nå dukker de opp i den nye spionserien «Citadel», sammen med flere kjente skuespillere, på grunn av hobbyen sin speedriding:

– Å få internasjonal anerkjennelser og være med i en stor serie er utrolig kult, sier Lehart Eriksen (26) fra Mosjøen til TV 2.



Det var Helgelendingen som først omtalte saken.

Danket ut flere stuntmenn

Teamet på fem ble anbefalt til «Citadel»-produksjonen som stuntmenn, ettersom de er dyktige speedgliding-piloter og gode til å stå på ski i tillegg.

Sammen med Eriksen var det også Marius Beck Dahle, Eilif Rosnæs, Helge Karbø og Fredrik Falck som deltok i TV-serien.

– De inviterte flere andre stuntmenn, men måtte gi avkall fordi de ikke var gode nok på ski, forklarer Eriksen.

Speedgliding er en videreutvikling av paragliding, og en samlebetegnelse for speedflying og speedriding. Ved speedriding må man også kunne håndtere ski.

Flere av dem har drevet med den nokså ferske ekstremsporten i flere år, holder flere speedgliding-kurs og er blant de mest erfarne i Norge.

FØDT MED SKI PÅ BEINA: Fem nordmenn fikk tilbud om jobb som stuntmenn i den nye TV-serien «Citadel» på grunn av sine speedriding-ferdigheter som krever ski-erfaring. Fra venstre: Marius Beck Dahle, Lehart Eriksen, Helge Karbø, Fredrik Falck og Eilif Rosnæs. Foto: Privat

– Det som er fint med opplegget, er at det er en ren norsk gjeng som har den samme bakgrunnen, sier Eilif Rosnæs (36), som bor i Sogn, men kommer fra Østfold.

Nordmennene dukker opp allerede i seriens trailer hvor man kan se dem sveve over snøfylte fjell, før de lander på snøen med ski på beina.



Gjør stunt for kjent skuespiller

Da speedglider-gjengen takket ja til oppdraget visste de ikke hvem som skulle spille hovedrollen.

Nå er det kjent at det er «Game of Thrones»-skuespilleren Richard Madden, og det er Eriksen som stepper inn som stuntmann for ham.

– Det er veldig kult. Jeg kjenner han fra «Game of Thrones» og har sett serien mange ganger. Jeg har også sett han i «Bodyguard», det er den beste serien jeg har sett, sier Eriksen og legger til:

– Han er veldig flink, så det var kult å høre at det var han jeg skulle gjøre stunt for.

SPEEDRIDING: Lehart Eriksen er stuntmann for skuespiller Richard Madden i en scene hvor han driver med speedriding. Foto: Privat

26-åringen ble sminket med mange svarte flekker i ansiktet, slik at produksjonen kunne sette ansiktet til Madden over Eriksens ansikt under redigeringen.



Sammen med Madden dukker også skuespillerne Priyanka Chopra Jonas og Stanley Tucci opp på skjermen.

Rekord-stunt

Vennegjengen dro til Slovenia i april i 2021 og var der i seks uker for å spille inn stuntene sammen med dronepiloter, andre stuntmenn, fotografer og regissør.



Arbeidet de gjorde er helt spesielt.

Stuntet de gjennomførte i «Citadel» er nemlig verdens første speedriding-stunt i en spillefilm eller serie.



Ettersom ingen hadde gjort det før måtte de prøve seg frem sammen med produksjonen, for det var flere momenter som måtte klaffe samtidig. De måtte også ha spesialsydd seletøy som passet til kostymet.

Marius Beck Dahle (34) fra Volda har kameraerfaring fra før, og fikk derfor rollen som flyvende kameramann i tillegg til stuntmann:

PÅ SETT: Her er gjengen på filmsettet. De måtte bruke munnbind og ta flere PCR-tester under oppholdet i Slovenia på grunn av koronapandemien. Foto: Privat

– Min oppgave var å fange stuntet fra lufta, mens en kameraoperatør styrte kameraet. I tillegg var jeg også en av karakterene, forteller han og fortsetter:

– Jeg har gjort stunt og filming før, men dette var nokså ekstraordinært.

Rosnæs er en av stuntmennene man ser best i traileren, og i et av stuntene måtte han kutte av tauene fra skjermen før han landet rett på skiene i fjellet.



– Det er noe av det mest krevende jeg har gjort med skjerm, forteller han.

Eriksen forteller at han sitter igjen med en god opplevelse fra innspillingen, og håper han kan få gjøre flere slike stunt i fremtiden.

Han ser frem til å se serien som har premiere 28. april.

– Vi planlegger å treffes for å se serien. Vi vet ikke noe enda, og har ikke sett klippene siden alt har vært veldig hemmelig, sier Eriksen.