Norske Helene (27) pryder forsiden til Playboy

Det hele startet da to venninner fra Trondheim sendte av gårde noen bilder til det verdenskjente tidsskriftet Playboy, i håp om at merkenavnet kanskje skulle bite på agnet deres.



– Vi ante jo ikke om de kom til å svare eller om de var interesserte, men tenkte at vi bare måtte prøve, forteller fotograf Elisabeth Anstensen (27) til TV 2.

Svaret jentene fikk, ga større resultater enn de kunne drømme om.

Nå pryder arbeidet deres både forsiden og hovedoppslaget til Playboy Nederland sin jubileumsutgave, i forbindelse med at magasinet fyller 40 år.

Sendte inn bilder

Anstensen og modellen Helene Helland Granbo (27) er gode venninner, og har god erfaring med å ta bilder sammen.

– Jeg bruker henne som modell ganske ofte, og så var vi i London og tenkte vi skulle ta noen kule bilder sammen.



Disse bildene sendte venninnene inn til Playboy, og nå, et halvt år senere, er bildene deres i magasinets ekstraordinære utgave.

Bildene som ble brukt i selve Playboy-magasinet tok de senere på Ibiza, på balkongen til hotellrommet de bodde på.

PHOTOSHOOT: Bildene de sendte til Playboy ble tatt på denne balkongen i Ibiza. Foto: Elisabeth Anstensen

Deres erfaringer og uttrykk i fotografi kan ha spilt en viktig rolle til hvorfor akkurat deres bilder fikk skinne i jubileumsutgaven.

– Jeg liker å ta bilder av damer som ser sexy ut og trygge i seg selv. Og Helene, som jobber som modell til vanlig, har selvsikkerheten som trengs til å stå modell, forteller fotografen.

Nå kan jentene endelig dele nyheten med resten av verden.

– Det er kjempegøy å endelig kunne spre nyheten. Det har bare vært positive tilbakemeldinger – det er veldig stas, sier Anstensen.

På Instagram viser fotografen sin takknemlighet.

Ikonisk magasin

Helene Helland Granbo jobber som modell til vanlig. Hun synes det er veldig stas at Playboy ønsket at hun og venninnen skulle gjøre forsiden til 40-årsutgaven.

– Det er veldig gøy å pryde forsiden til et så ikonisk magasin, sier hun til TV 2.

Hvorfor akkurat de endte opp med å få en såpass stor og sentral del av den ekstraordinære utgaven av magasinet, er hun usikker på.

– Men det er veldig stas for oss begge, sier Granbo og fortsetter:

– Elisabeth er en fantastisk fotograf og vi elsker å ta bilder sammen. Veldig kult at Playboy stolte på oss til å gjøre denne utgaven.

MANGE OPPDRAG: Helene Helland Granbo har stilt opp som modell for fotograf Elisabeth Anstensen flere ganger. Foto: Elisabeth Anstensen

Granbo forteller at hun også kun har fått positive tilbakemeldinger, og at folk synes det er veldig gøy at hun er forsidepike for Playboy.

Hva dette vil bety for karrierene deres fremover vet de ikke enda, men begge jentene ser lyst på fremtiden.

– Jeg håper dette er starten på noe mer, sier fotograf Anstensen.