Nordmann havnet midt i orkanen «Ian»: – Treet stoppet båten min

Et tre ble redningen for norske Dion da orkanen «Ian» tok tak i seilbåten hans mens han satt inni den.

Nordmannen var på vei til Den dominikanske republikk med seilbåten sin for å komme hjem til sin kone og datter.

På veien gjorde han et stopp ved Fort Myers Beach i Florida, men da ble han utsatt for orkanen «Ian», som herjer i USA.

– Dette er min første orkan. Det var en helt forferdelig opplevelse, sier Dion til Wink news, som først omtalte saken.

Måtte hoppe av båten

Orkanen «Ian» har gjort store ødeleggelser i USA den siste tiden, og Dion fikk kjenne på hvor store krefter en orkaner kan ha.

Nordmannen bor i seilbåten sin, og var i båten ved havna da orkanen kom. Han forklarer at det var sterk vind, og høyt hav. Etter hvert måtte han hoppe av båten og holde seg fast i et tre.

Et annet tre på land ble redningen som hindret båten hans i å komme for langt unna:

HJELPESLØS: Dion trenger hjelp til å få sjøsatt seilbåten sin igjen. Foto: Wink News

– Båten min kom fra båtfeltet og helt hit. Takket være det treet stoppet båten min her, og båten fikk stå på land slik, sier Dion til Wink News.

Først da båten hadde satt seg fast i et tre kunne han svømme bort til seilbåten sin igjen.

Den ene båtsiden er skrapt opp, men Dion hevder at alt fungerer som det skal i seilbåten hans. Hadde båten havnet lenger inn på land, hadde den trolig blitt helt ødelagt.

Han forteller også at han var heldig med at båten landet riktig vei ved treet. Han bor nemlig fortsatt i båten, og det er hans eneste transportmulighet for å komme seg hjem til familien.

– Jeg har ingen steder å gå, dette er min eneste sjanse til å fortsette med livet mitt. Dette var mitt alt, sier han.

For å komme seg tilbake til havna og sjøen trenger norske Dion en kran og båthenger.

Vil hjelpe nordmannen

Mindy Bartlett Strong, fra Fort Myers, dro til det orkan-herjede området for å hjelpe til der de var behov.

– Vi prøvde å komme så nærme som mulig til folkene ved Fort Myers bro, for å hjelpe de som var hardest rammet, sier hun til TV 2.

LANDET I TRE: Seilbåten til Dion ble stoppet av et tre som hindret den i å forsvinne lenger vekk fra havet. Her viser han frem noen av skadene på båten. Foto: Wink News

Ettersom hun ikke fikk lov til å gå over broa, reiste hun videre til Fort Myers Beach. Da møtte hun tilfeldigvis på Dion og båten som hvilte på et tre:

– Han satt foran seilbåten sin og bare stirret på den. Vi gikk bort for å slå av en prat, og skjønte med en gang at vi måtte hjelpe ham, forteller Strong videre.

Hun kontaktet et kranselskap med en gang for å høre om de kunne hjelpe til med å få båten til Dion tilbake i vannet.

Kranen er bestilt til fredag, men de har fortsatt ikke funnet en tilhenger som er stor nok til seilbåten.

Det vil koste i overkant av 50 000 norske kroner å få sjøsatt båten, derfor opprettet Strong en «Go fund me»-innsamlig i håp om å få hjulpet Dion.

– Dion er klar over at jeg har opprettet innsamlingen. Han er veldig takknemlig, men jeg er usikker på om jeg faktisk kan få alle bitene på plass, og finansieringen som trengs, sier Strong som fortsatt jobber for å kunne hjelpe nordmannen.