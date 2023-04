Nintendo gjør endringer på spillkarakter

Torsdag annonserte videospillprodusenten Nintendo at de endrer det japanske navnet til en av skurkene som dukker opp i «Super Mario Bros.»-filmen.

Dette skjer i forkant av filmens premiere i Japan, melder CNN.

Gammel karakter

– Vi vil endre navnet på karakteren «Blackie», som vises i familie-dataprogramvaren «Wrecking crew», til «Spike», skriver Nintendo på sin japanske Twitter-profil.

Videre i innlegget skriver de at «Spike» er det samme navnet karakteren er best kjent under i Europa og USA.

Dette er også navnet karakteren har i den nye Super Mario-filmen.

Foreman Spike, som han også kalles, dukket først opp som en fiende av Mario i Nintendo-spillet fra 1980-årene kalt «Wrecking crew».

I «Super Mario Bros.»-filmen dukker han opp som den tidligere sjefen til Mario og Luigi, før de startet sitt eget rørleggerselskap.

Spekulerer rundt endringen

Nintendo sier ikke noe om hvorfor de endrer navnet til karakteren, men det spekuleres i flere årsaker på sosiale medier.

Noen synes «Blackie» var et rart navn til karakteren, mens andre hevder navnet kan være rasistisk og at det var riktig å endre det.

«Blackie kan tolkes som å referere til rasisme på engelsk, så det er kanskje derfor de har endret navnet», skriver en på Twitter.

Flere tror at Nintendo bare ønsker å endre navnet slik at det blir det samme i alle land.

Noen hevder det er uvanlig å endre karakternavnet fra et så gammelt spill, og håper det ligger noe mer bak endringen.

Twitter-brukerne håper nemlig på et nytt spill med «Spike»-karakteren:

«Interessant, men jeg lurer på hva vitsen er med mindre de har planer om å bruke karakteren igjen... Kanskje Wrecking Crew 24 kommer?»