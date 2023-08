Nibarnsmor hadde Pride-flagg utenfor butikken – ble drept

ÅSTEDET: Det var utenfor Carletons forretning at drapet skjedde. Nå har sørgende hengt opp titalls Pride-flagg for å hylle 66-åringen. Foto: ROBYN BECK / NTB

«Sex og singelliv»-stjernene i sjokk og sorg over Laura Ann Carletons (66) brå død.

Forretningskvinne og butikkeier Laura Ann «Lauri» Carletons (66) ble fredag 18. august skutt og drept utenfor butikken sin Mag.Pi i Cedar Glen i California.

Grunnen skal være at hun hadde et Pride-flagg hengende utenfor butikken sin.

Drapsmannen skutt av politiet

Dette bekrefter politiet ifølge det amerikanske nettstedet CBS News. Drapsmannen skal ha blitt skutt av politiet i forbindelse med hendelsen.

«Etterforskerne har erfart at den mistenkte kom med flere nedsettende kommentarer om regnbueflagget som var utenfor butikken før han skjøt Carleton», uttaler en talsmann ved Bernardino County Sheriff's Department i Los Angeles, ifølge nettstedet.

HYLLEST: Kristin Davis uttrykker sin kjærlighet og sorg overfor den avdøde forretningskvinnen Lauri Carleton på sin Instagram-konto. Foto: Skjermdump / Instagram / @iamkristindavis

Identiteten til den nå døde drapsmannen er foreløpig ikke kjent, og ingen polititjenestemenn ble skadet i sammenstøtet med mannen.

Carleton var en hardtarbeidende nibarnsmor, som hadde vært gift med samme mann i 28 år. For å vise støtte til miljøet rundt LQBTQ+ hadde hun valgt å henge opp et tydelig Pride-flagg utenfor butikken.



LQBTQ+-samfunnet er i sjokk og sorg etter den brutale hendelsen, og deriblant «Sex og singelliv»-stjernene Kristin Davis (58) og Cynthia Nixon (57).



– En sterk alliert



Kristin Davis har selv vært innom Carletons butikk, og ble kjent med forretningskvinnen. Dette skriver hun i et sterkt og rørende innlegg som hun har publisert på Instagram-profilen sin:

«Jeg hadde den store glede av å møte Lauri, og var innom og handlet i den sjarmerende butikken hennes i sommer. Jeg klarer ikke å ta innover meg hva som har skjedd, og kan bare forestille meg hva familien og vennene hennes går gjennom».

I SORG: Superstjernene Kristin Davis og Cynthia Nixon har uttrykt stor sorg etter det brutale drapet. Foto: AFP/NTB

«Vi kan ikke legge ned kampen om kjærlighet og forståelse for hvert menneske. Lauri var en sterk alliert, og jeg vil at hun skal bli husket for den HELTEN hun var og er».

Også Cynthia Nixon, som selv identifiserer seg med LQBTQ+-miljøet, er i sjokk etter dødsfallet. Dette uttrykker også hun på sin Instagram-profil.

«Jeg blir fysisk uvel av å høre om dette meningsløse drapet på denne fantastiske kvinnen, vår LQBTQ+-allierte Lauri Carleton».

Ifølge forretningens nettside Mag.Pi var 66-åringen en kvinne som sammen med ektemannen og barna levde livet til det fulle:

«Hun har vært sammen med den samme mannen i 28 år, og er mor til en blandet familie som utgjør ni barn. De yngste er to eneggede tvillinger. Hun og ektemannen har reist både i USA, Europa og Sør-Amerika. Mag.Pi for Lauri handlet om å takle hverdagslivet med takt og tone, og å fortsette å drømme».

Foreløpig har ikke familien kommet med en offentlig uttalelse om det tragiske dødsfallet.