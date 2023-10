NFL-spillerens kusine fødte baby midt under kamp

NFL: Kusinen til NFL-spiller David Bell fødte under en av kampene hans, der familien var samlet for å se ham spille. Foto: Sue Ogrocki/AP

Familie og venner hadde dratt til stadion for å se NFL-spiller David Bell i aksjon. Da måtte kusinen hans brått oppsøke førstehjelps-området.

For litt over en uke siden var det duket for en kamp i amerikansk fotball ved Lucas Oil Stadium i Indianapolis.

Der var det ikke bare NFL-spillerne på banen som fikk kjenne på svetten denne ettermiddagen.

Rett utenfor banen måtte en av tilskuerne også svette og slite – midt under kampen begynte hun plutselig å føde.

Det skriver flere medier, blant annet Fox Sport og New York Post.

Fødte en jente

Kvinnen som var i gang med fødselen, var kusinen til en av spillerne på banen, David Bell, som spiller på Cleveland Browns.

Moren til Bells, Kareem Butler, forteller at fødselen til den gravide slektningen startet da de kom til stadion, og hun ble derfor tatt med bort til førstehjelp-området.

Fødselen pågikk under hele kampen, og rett før dommeren blåste av til seier for Bell og Cleveland Browns – fødte kvinnen en liten jente på Lucas Oil Stadium.

Ifølge Butler fødte slektningen den lille babyen noen dager før selve termindatoen.

– En velsignelse

Etter kampen fikk Bell vite gladnyheten. Selv beskriver han fødselen og den nyfødte jenta som en velsignelse.

– Hun prøvde å få babyen før kampen, men du vet, slik kan ikke planlegges, uttalte Bell i et intervju med den lokale TV-kanalen WLFITV.

Han gledet seg til å kunne dra og besøke dem.

En av helsearbeiderne som hjalp til under fødselen, Ashley Vlaskamp fra Indiana University Health, forteller at dette var en uvanlig dag på jobb for henne.

Vanligvis hjelper hun fans som har det vondt eller ikke føler seg så bra under kampene.

– Du går ikke på jobb og tenker: «i dag skal jeg ta imot en baby», med mindre du jobber på fødestuen, sier Vlaskamp om opplevelsen.

De ansatte ved IU Health har i etterkant fått skryt for hvordan de håndterte den uventede fødselen ved Lucas Oil Stadium.