Nettet koker etter funn av kniv

Etter at Tyinholmen høyfjellstue delte bildet av kniven, har flere tusen engasjert seg i jakten på eieren – nemlig bestefar.

Jotunheimen er et populært sted for de turglade, og i sommer besøkte trolig en bestefar en av hyttene hos Tyinholmen høyfjellstue for å nyte fjellet.

Men han glemte igjen noe personlig i Jotunheimen – nemlig kniven sin.

Nå håper Tyinholmen å finne den rette eieren av kniven som har gravert inn «bestefar» på sliren.

Etterlyser bestefar

– Håpet er at den rette eieren skal få den igjen. Åh, det hadde vært så kjekt, sier Turid Berge, som drifter Tyinholmen, til TV 2.

– Det er sikkert en veldig snill bestefar, siden han har fått en så fin kniv.

Kniven ble funnet på en av hyttene til Tyinholmen i slutten av juli eller starten av august.

Berge forteller at de hadde en travel sesong i sommer, og at de derfor ikke har hatt tid til å lete etter eieren før nå.

Derfor delte de nylig et innlegg på sin Facebook-side der de etterlyser eieren.

Da tok det helt av.

Delt flere tusen ganger

Etterlysningen av bestefaren har blitt delt nesten 7000 ganger på Facebook, og flere har kommentert hvilket område i Norge de har dekket ved å dele innlegget.

– Det har vært helt utrolig! Det er helt rørende, sier Berge om engasjementet og legger til:

– Jeg tror det gikk rett i hjertet på folk at bestefar har mistet kniven sin.

Berge forteller at gjester ofte glemmer igjen alt fra klær til lommebøker og telefoner, men de har ikke hatt en slik kniv i gjenglemt-kassen før.

Til tross for alle delingene på Facebook, har de fortsatt ikke lykkes i å finne den rette eieren.

– Det er så trist, for det er en fin kniv som en bestefar kanskje har fått av noen barnebarn, forteller Berge.

Hun håper at noen etter hvert vil kjenne igjen kniven, eller at noen vet om en bestefar som har en slik kniv.

Vet du hvem eieren av kniven er? Kontakt Tyinholmen på e-mail: post@tyinholmen.no eller på telefon: 61 36 78 88.