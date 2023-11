Nettet koker etter Balenciagas «siste skrik»

Har du akkurat kommet ut av dusjen og surret et håndkle rundt deg? Da kan det være du er moteriktig for en kommende klestrend.

Det kjente designmerket Balenciaga har nemlig latt seg inspirere av baderomsstilen, og slapp nylig sitt nyeste plagg i kolleksjonen for våren 2024: et håndkle-skjørt.

Det skriver Indy 100.

Høy pris

På hjemmesiden til Balenciaga kan man allerede nå sikre seg håndkle-skjørtet, som ble vist frem under Demna Gvasalias vår-show for 2024 i Paris.

Skjørtet er laget av bomullsfrotté, og har selvsagt Balenciagas logo på innsiden.

Selv om skjørtet har to knapper i midjen og et justerbart belte på innsiden, gir den et inntrykk av at man har surret et vanlig håndkle rundt midjen.

Balenciaga-plagget ligger ute til en svimlende sum på 695 Euro, noe som for øyeblikket tilsvarer i overkant av 8000 norske kroner.

– Galskap

Det nye svindyre klesslippet har fått flere til å reagere på sosiale medier.

«Det er latterlig! Hvem vil betale så mye for et håndkle-skjørt?» skriver en på X, tidligere Twitter.

Flere hevder klesplagget er tåpelig, og at det til syvende og sist er et overpriset håndkle.

«Hva slags galskap er dette? Heldigvis er ikke jeg målgruppen deres,» skriver en annen.



Noen frykter at folk faktisk kommer til å kjøpe klesplagget ettersom det er et designerstykke, og flere tror at spesielt rike personer og kjendiser kommer til å kaste seg på:

«Slett det før Sam Smith får ideer og har den på seg til Met-Gala,» skriver en annen.



Met-Gala er en stor begivenhet innen moteverdenen, og er en årlig innsamlingsgalla som arrangeres til inntekt for kostymeinstituttet ved Metropolitan Museum of Art i New York.

Klesplaggene som presenteres på løperen før arrangementet skiller seg ut fra «vanlige» plagg, og går ofte viralt.