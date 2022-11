Netflix-stjernen tok spesielle grep før Jeffrey Dahmer-rollen

Netflix-serien «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» er på alles lepper, og har blitt en seerfavoritt den siste tiden.

Serien er basert på den ekte historien om Jeffrey Dahmer, seriemorderen og sexforbryteren som drepte 17 menn. Han spilles av Evan Peters.

Hvordan forbereder man seg til å spille en så grusom karakter som begikk drap som omfattet både voldtekt, lemlesting, nekrofili og kannibalisme?

Peters brukte hele fire måneder til å forberede seg til sin nye rolle.

Usikker på rollen

Under en spørsmålsrunde om TV-serien i Los Angeles på lørdag, fortalte Peters at han var usikker på om han i det hele tatt skulle takke ja til rollen som Dahmer.

– Jeg gikk frem og tilbake på om jeg skulle gjøre det eller ikke. Jeg visste at det kom til å bli utrolig mørkt, og en stor utfordring, sa Peters ifølge Variety.

Da han fikk tilsendt manuset, så han på flere intervjuer som er gjort med seriemorderen for å få et innblikk i psykologien til den ekstreme siden av menneskelig oppførsel.

Peters takket etter hvert ja til rollen, og han brukte fire måneder på å forberede seg, og innspillingen varte i seks måneder.

Manusforfatter Ryan Murphy fortalte under spørsmålsrunden at han la merke til flere grep Peters hadde gjort for å kunne spille rollen som Dahmer best mulig.

MØRK ROLLE: Evan Peters var usikker på om han skulle takke ja til rollen som seriemorderen Jeffrey Dahmer. Foto: RUBA / Backgrid UK

Han hadde blant annet blyvekter rundt armene og innleggssåler i skoene - både under innspilling, men også under forberedelsesmånedene.

Lyttet til lydopptak hver dag

Peters forklarte at han gjorde slike grep før innspilling for å få en følelse på Dahmers fysiske egenskaper.

– Han har en veldig rett rygg. Han beveger ikke armene når han går, så jeg la vekter på armene mine for å kjenne på hvordan det føltes. Jeg hadde på meg karakter-skoene med såler i, jeansene til karakteren, brillene og en sigarett i hånden hele tiden, forteller skuespilleren.

Med andre ord var han i karakter lenge før innspillingen av serien hadde startet.

– Jeg ville at alle disse eksterne tingene skulle være naturlig å ha på når vi filmet.

Peters jobbet også for å etterligne dialekten til Dahmer og gikk til en dialekttrener. Han hadde et lydopptak på 45 minutter som han hørte på hver dag for å etterligne både stemme og dialekt.

35-åringen forteller at denne øvelsen også fungerte for å prøve å komme inn i tankesettet til seriemorderen.

DEN EKTE JEFFREY DAHMER: Seriemorderen Jeffrey Lionel Dahmer fikk kallenavnet «Milwaukee Cannibal» etter at hans grusomme handlinger ble kjent. Foto: Milwaukee Police Department/Zuma Press

Medskuespiller Niecy Nash fortalte at hun kunne merke at Peters var dypt i rollen sin da de startet innspillingen. Hun innrømmet at hun ba mye for han, ettersom hun kunne se at det var en tung karakter å spille.

Kannibalisme og nekrofili

Jeffrey Lionel Dahmer ble kjent som «Milwaukee Cannibal», og regnes som en av USAs verste seriemordere gjennom tidene.

Han voldtok og drepte minst 17 gutter og menn fra 1978 frem til 1991.

Drapene han gjennomførte involverte både kannibalisme og nekrofili, men retten hevdet at han var tilregnelig.

Ifølge New York Post utviklet Dahmer en fascinasjon for å dissekere døde dyr som ung. Etter hvert fantaserte han om å kontrollere en fullstendig underdanig mannlig partner.

Dissekere vil si å blottlegge blant annet organer, muskler og blodårer for å kunne studere dem.

Han parterte ofte ofrene sine, og kunne gjerne spare på kroppsdeler. Noen ganger også hodet.

I 1992 ble Dahmer dømt til 16 ganger livstid i fengsel. I november 1994 ble han drept av sin medfange, Christopher Scarver, som hadde bygget opp et hat mot Dahmer etter alt han hadde gjort.