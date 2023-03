Netflix-detalj vekker oppsikt

Det har vært ulike meninger på sosiale medier om hva som egentlig skjer i en scene fra serien «Emily in Paris».

EMILY IN PARIS: En episode fra sesong tre av Netflix-serien «Emily in Paris» har vekket stor interesse på sosiale medier. Foto: Everett Collection / NTB

Flere observante «Emily in Paris»-fans stusser over noe flere hevder kan være en feil i serien.

Det har fått nettet til å koke på sosiale medier, skriver Cosmopolitan og magasinet Bustle.

Eiffeltårn-mysterium

I tredje episode av sesong tre, kalt «Coo D'état», ser det ut til at Paris' kjente landemerke, Eiffeltårnet, flytter på seg i én og samme scene.

I starten av scenen befinner Eiffeltårnet seg nemlig i venstre vindu, men dukker plutselig opp i høyre vindu mens hovedkarakteren Emily beveger seg i en leilighet.

En video på TikTok som påpeker detaljen har fått over 800.000 sidevisninger, og spekulasjonene florerer i kommentarfeltet.

Se video av den underlige detaljen her:

«Det kan være green screen, tror jeg,» skriver en i kommentarfeltet.

Flere hevder nemlig at det er en feil som har skjedd som følge av bruk av «green screen», og at scenen egentlig er filmet inne på et filmsett.

En «green screen» er en grønn vegg som brukes for å lage spesialeffekter i filmproduksjoner. For eksempel kan man endre bakgrunnsbildet til en scene.

Andre hevder derimot at Eiffeltårnet først reflekteres i et speil til venstre i leiligheten, før den så dukker opp i vinduet til høyre.

«Det er ikke et vindu. Det er et speil på venstre side,» skriver en på TikTok.

Bildeavsløring

En hevder å ha vært i rommet hvor scenen ble spilt inn, og bekrefter at det er snakk om et speil som først reflekterer Eiffeltårnet.

Mye kan tyde på at dette stemmer.

Sesong tre av «Emily in Paris» ble nemlig spilt inn i Paris, og ikke i et filmstudio. Leiligheten i den omtalte scenen er egentlig Four Seasons Hotel George V, ifølge Bustle.

Både i en video på TikTok, og på hotellets hjemmeside, kan man se at en lampe og en blomst reflekteres i et speil på venstre side av rommet.

Se video av rommet under her:

På bildene til hotellet kan man også se refleksjonen av Eiffeltårnet i speilet, som strekket seg fra gulvet og nesten opp til taket.

Speilet er rammet inn, og kan derfor ligne på de andre vinduene i rommet som går under navnet Eiffeltårnsuiten.

Hotellsuiten fra «Emily in Paris» ligger i syvende etasje og er kjent for sin panoramautsikt over Paris og Eiffeltårnet.