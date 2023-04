Nellie (3) nektet for morens påstand – la skylden på en uventet «kjeltring»

Britiske Dolph Malone fikk seg en god latter da hun spurte datteren hvem som stod bak flere håndavtrykk på den nymalte veggen. Nå går den lille jenta viralt.

Dolph Malone (41) hadde nylig malt hjemmet sitt i Lincoln, Storbritannia, da hun merket flere små mystiske håndavtrykk på veggen.

Det tok ikke lang tid før hun skjønte at hennes tre år gamle datter, Nellie Toyne, stod bak – men hun var ikke forberedt på datterens forklaring, skriver KameraOne.

Skyldte på hunden

På den hvite veggen var det flere tydelige håndavtrykk som kom fra en liten menneskehånd.

Da Dolph konfronterte lille Nellie med avtrykkene på veggen ved trappa, nektet hun derimot for å stå bak dem.

I stedet la hun skylden på noen helt andre – nemlig deres seks år gamle hund, Winston.

HÅNDAVTRYKK: Det var flere små håndavtrykk på den nymalte veggen ved trappa. Foto: KameraOne

– Jeg forventet ikke at Nellie skulle klandre Winston, sier Dolph og fortsetter:

– Men jeg visste at jeg måtte dokumentere reaksjonen hennes på spørsmålet mitt om hvem som hadde gjort det, siden jeg visste at det ville være nor morsomt.

Videoen av den lille jenta har nå gått viralt.

Se video i toppen av artikkelen hvor Nellie legger skylden på hunden Winston.

Stod på sitt

Det var ingen tvil om at Nellie ikke snakket sant, ettersom det var håndavtrykk på veggen – og ikke poteavtrykk fra kjæledyret.

Dolph fikk seg en god latter av datterens påstand, men prøvde å holde seg seriøs for å se om Nellie ville fortelle sannheten til slutt.

Det gjorde hun ikke.

Selv om Doplh spurte flere ganger om hvem som hadde gjort det, svarte hun Winston hver gang og stod på sitt.

– Da jeg gikk for å vaske det av, sa hun til Winston: «Gjorde du det, Winst'?» Hun er så morsom, sier moren om datteren sin.