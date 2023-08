Nei, dette er ikke en hund

De fleste drømmer kanskje om å bli en superhelt eller prinsesse som barn, men for den japanske dyreelskeren «Toco» var drømmen en helt annen.

– Jeg har hatt en drøm om å bli et dyr siden jeg var barn, forteller japaneren.

Helst ønsket mannen å bli en hund og gå ute i parken.

Nå har han endelig klart å realisere drømmen sin på en litt uvanlig måte, melder KameraOne og New York Post.

Sett av millioner

«Toco», som ikke ønsker å avsløre sin identitet, forteller i en av sine Youtube-videoer at han ønsket å være en Collie-hund ettersom det er hans favorittrase.

For å oppfylle barndomsdrømmen bestilte japaneren et spesialsydd kostyme fra selskapet Zeppet. Det kostet han opp mot 200.000 kroner.



Etter hvert startet han å laste opp videoer av seg selv hvor han spiser, leker og går som en hund i kostymet sitt.

Videoene ble delt på sosiale medier for gøy, og han hadde ikke forventet at han skulle gå viralt.

På TikTok har hans mest sette video fått over 20 millioner visninger, men han har bare fortalt sine aller nærmeste hva han driver med i frykt for at noen vil synes det er bisart.

Se video av mannen som en hund øverst i saken.

«Merkelig sex-greie»



Selv om «Toco» har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, er ikke alle positive til det han gjør.

Nylig delte japaneren en video hvor han for første gang gikk ut i offentligheten med hundekostymet på. Da kom kommentarene.



En skriver blant annet:

«En japansk mann brukte 20.000 dollar for dette Collie-kostymet. Du kan ikke overbevise meg om at dette ikke er en merkelig sex-greie.»



«RULL RUNDT»: Mannen oppfører seg som en hund med en gang han tar på seg kostymet. Foto: KameraOne

En annen skriver også:

«Menn vil bokstavelig talt bruke 20.000 dollar for å forvandle seg til en Collie-hund i stedet for å gå i terapi.»



«Toco» er kjent med kritikken som har kommet og «bjeffer» tilbake til kritikerne.



– Det er trist at folk kan tenke slik. Jeg elsker dyr og liker å leke og oppføre meg som en Collie. Dette er hobbyen min, så jeg kommer til å fortsette. Det gjør meg og andre mennesker glad, sier han.