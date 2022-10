Narkohytte solgt for dobbel pris

Tidligere denne måneden lå den uvanlige boligen i Sørskogbygda i Elverum ute til salgs på Finn.no.

Boligen har tidligere blitt brukt til cannabisplantasje – nå er den solgt til dobbel pris.

– Interessen for eiendommen var stor, og det er gunstig at salget kunne skje raskt, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Langt over prisantydning

Politiet avslørte for to år siden at eiendommen ble brukt til omfattende marihuana-produksjon, og den ble derfor inndratt.

– Påtalemyndigheten er opptatt av at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at lovbryter fratas verdier i den forbindelse, sier Klauseie.

Eiendommen lå ute til salgs med en prisantydning på 250 000 kroner, og har nå blitt solgt for det dobbelte.

MYE ROT: Slik ser det ut inne i narkohytta. Boligen selges slik den er. Foto: Christian Chul Aas / Inviso

– Salgssummen ble kr 510 000, noe som er betydelig over prisantydningen. Vansken med å anslå verdi var stor, men det er markedet som bestemmer, forteller politiinspektøren.

– Ikke en ordinær eiendom

Narkohytta bar preg av at det hadde pågått en tidligere marihuana-produksjon der, og eiendommen selges slik den er.

Annonsebildene viser mye rot i bygget, og kjøperne står overfor et stort restaureringsprosjekt.

Eiendomsmegler Thomas Skogli Rusten i Eiendomsmegler 1 har tidligere uttalt til TV 2 at interessen for boligen har vært stor, til tross for at det har vært et «narkoreir».

PRODUKSJON: Politiet fant store mengder med marihuana og flere cannabisplanter, da de avslørte produksjonen for to år siden. Foto: Christian Chul Aas / Inviso

– Folk skjønner ut fra prisen og hvordan det ser ut, at det kanskje ikke er en helt ordinær eiendom. Da spør de ofte hva som er «caset», og da svarer jeg ærlig på det, sa Skogli til TV 2 da.

– Det som skremmer folk her er nok omfanget av jobben som må gjøres.

Politiet fant 27 kilo ferdig marihuana og 316 cannabisplanter da de avslørte produksjonen. Tre polske statsborgere ble tiltalt og dømt.