Når må man bytte pyjamas?

Hvor mange ganger kan man egentlig bruke en pyjamas før man må vaske den?

Dette spørsmålet har engasjert på TikTok den siste tiden etter at en TikTok-bruker fortalte at hun brukte samme pyjamas flere netter på rad.

Skal vi tro ekspertene kan dette variere fra person til person, men det er noen klesplagg man kan bruke flere ganger enn andre, skriver CNN.

Kan gi hudproblemer

Å vaske ulike klesplagg for sjeldent kan føre til hudproblemer eller infeksjoner, men å vaske dem for ofte kan skade klærne dine.

Ifølge hudlege ved Memorial Sloan Kettering kreftsenter i New York, Anthony Rossi, har noen en tendens til å overvaske klær, fordi man har en luksus av å kunne gjøre det hele tiden.

Universitetslektor i medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Westminister, Manal Mohammed, sier til CNN at dersom man bruker klær om igjen, kan det innebære færre beslutninger og mindre stress hver morgen.

Selv om det ikke finnes noen regler for hvor lenge man kan gå med ulike klesplagg, finnes det noen veiledende prinsipper man kan følge.

– Kan samle bakterier og sopp

Hudlege Reza Sohrabi ved Dr. Dropin sier til TV 2 at personlig hygiene, stofftype og bruksmønster er avgjørende for hvor ofte man kan bruke et klesplagg før det må vaskes.

– Dress eller jeans krever lite vask, mens stoff som er tett til kroppen krever oftere vask, forteller han.

HUDLEGE: Reza Sohrabi, som er hudlege ved Dr. Dropin, sier at klær som er tett til kroppen bør vaskes ofte. Foto: Privat

Ifølge Shorabi bør blant annet undertøy og sokker vaskes etter hver bruk, og helst på 60 grader.

– Dette er plagg som sitter tett til kroppen, og som kan samle på seg bakterier og sopp, forklarer hudlegen og legger til at det også kan føre til lukt, utslett og kløe.

Andre klesplagg som treningstights, leggings, klær med flekker og synlig skitt bør også vaskes hver gang.

Kan brukes flere ganger

Noen klær kan man derimot bruke flere ganger før de må vaskes – deriblant pyjamas.

Ifølge de amerikanske ekspertene kan man bruke samme pyjamas i én uke, uten å vaske dem. Men da bør du vanligvis dusje før du legger deg, bruke undertøy og svette lite på nettene.

Dersom du ikke gjør dette, bør pyjamasen byttes oftere.

Ifølge Shorabi bør man bruke sunn fornuft for å finne ut når pyjamasen bør byttes.

– Bakterier lukter. Så en god huskeregel er at når det lukter ille – vask. Folk er forskjellige og svettekjertlene er veldig aktive hos noen, mens hos andre er de mindre aktive på natten. Svetten lukter også mer hos noen, forteller han og legger til:

– Jakker, jeans, gensere – generelt tøy som ikke sitter nærmest de intime områdene, behøver sjeldent å vaskes etter hver bruk.

Ifølge de amerikanske ekspertene kan yttertøy som kåper og jakker vaskes én gang i måneden. Dersom du bruker yttertøyet hver dag, bør de vaskes annenhver uke. Dersom jeansene ikke er svette eller skitne, kan de vaskes månedlig.

Ifølge hudlege Jeremy Fenton ved Schweiger Dermatology Group, bør man stille seg selv spørsmål om klærne lukter, er synlig skitten eller om du selv har hudsykdommer, for når du bør vaske klærne.

– Hovedpoenget er at svaret kommer til å være veldig varierende, sier Fenton til CNN.