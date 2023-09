Nå kan du bo i Shreks sumphus

SUMPHUS: Her kan tre heldige Shrek-fans få bo i to netter. Foto: IBLIM / Mega

Hadde det ikke vært nydelig å våkne opp til flott treverk, tenne et lys laget av ørevoks og titte utover en sump i rolige omgivelser?

Nå kan nemlig Shrek-fans få et ønske oppfylt – å bo i Shrek sitt unike sumphus.

Får sove i Shreks seng

Mens Shrek er ute på nye eventyr, er det vennen hans, Esel, som har ansvaret for å leie ut huset via Airbnb.

Skottland Airbnb skriver i en pressemelding at de leier den ut gratis for to netter i Halloween-helgen i oktober.

Huset er pyntet akkurat slik som Shreks bolig i Dreamworks-filmen, og de tre heldige gjestene kan ifølge annonsen leve akkurat slik som trollet selv:

INNSIDEN: Innredningen i Shrek-huset er helt likt som på film. De største fansene kjenner nok godt igjen det grønne lyset som er laget av ørevoks. Foto: IBLIM / Mega

Legge beina høyt mens de nyter en parfait, dele historier rundt bålet til sent på kvelden, nyte vafler på morgenen og bruke den kjente utedoen.

Forhåpentligvis slipper gjestene å få besøk av irriterende Duloc-riddere, ettersom det er satt ut flere «pass på: troll»-skilt, slik som i filmen.



Ivrige fans

Selv om det er gratis, er det ikke en konkurranse, og man må reise til Shrek-huset i det skotske høylandet selv.

SHREK: Ettersom Shrek er kjent som det misforståtte trollet som har flere lag ved seg – akkurat slik som en løk. Her er han sammen med vennen sin, Esel. Foto: AFP PHOTO

Huset eies opprinnelig av Ardverikie Estate, og gjestene må være forberedt på at toalettet ligger 20 meter unna sumphuset.

Dette hindrer ikke flere Shrek-fans i å søke om å få bo i sumpen:

«Hvem trenger Barbies drømmehus når du kan ha dette?» skriver en på Instagram.



Flere spøker med at de håper Shrek ikke kommer og kaster dem ut, og er fascinert av at de kan bo som trollet:

«Jeg trodde først at dette var KI-generert, så skjønte jeg at det var ekte. Herregud!» skriver en annen på sosiale medier.

I forbindelse med utleien av Shrek-huset, gir Airbnb en donasjon til HopScotch Children's Charity for å hedre gode barndomsminner.