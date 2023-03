Nå kan du bli kollega med selveste Kaptein Sabeltann

Ombord i «Den sorte dame» og «Grevinnen» er det plass til en skummel banditt – eller i hvert fall en skipper.

Nå søker Kristiansand dyrepark det de selv omtaler som en rar stilling, nemlig en skipper til de to skipene sine.

Det har falt i god jord på sosiale medier.

Føre skuta fra havn til havn

«Ønsker du å seile de syv hav med selveste Kaptein Sabeltann?» skriver Kristiansand dyrepark på sin Facebook-side.

For å kunne seile med Kaptein Sabeltann må man kanskje ikke ha seilt helt fra Karibien, men man må ha en formell utdannelse og kursing for å kunne styre skutene.

I løpet av arbeidsdagen vil man frakte gjester til sjøs, kjøre under show i Grashavet og delta i sjøslag med skutene.

Til nå har de fått flere søkere:

GULLSANS: Anders Topstad legger ikke skjul på at det kan være en liten fordel å kunne lukte gull som skipper på «Den sorte dame» og «Grevinnen». Foto: Privat

– Cirka 40 personer har søkt. Det er et ganske smalt felt, men de aller fleste er relevante for jobben. Det er gøy, sier Anders Topstad, teknisk sjef for underholdningsavdelingen i Kristiansand dyrepark, til TV 2.

Selv om Kaptein Sabeltann er en ekspert til å lukte gull, er det ikke dumt å ha denne egenskapen selv:

– Det er absolutt en fordel å kunne lukte gull, ja, ler Topstad.

En hit på sosiale medier

Etter at dyreparken delte stillingsannonsen på Facebook, har innlegget engasjert.

Flere drømmer seg tilbake til barndommen og omtaler stillingen som en drømmejobb eller en mulighet til å få oppfylt barndomsdrømmen.

SJØSLAG: Her er «Grevinnen» (til venstre) og «Den sorte dame» i Abra Havn hvor de har møttes til skutekamp. Foto: Christian Nørstebø

– Vi synes det er veldig gøy at det har blitt oppstyr rundt stillingen, sier Topstad og fortsetter:

– Det er også veldig fint at folk har så sterke minner og historier om Sabeltann. Det synes jeg er positivt.

Topstad forteller at det i flere år har gått rykter om at «Den sorte dame», til Kaptein Sabeltann, og «Grevinnen», til Greven av Gral, går på skinner i vannet.

– Denne annonsen er et bevis på at det ikke er sant, understreker han.