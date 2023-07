Nå kan dette vikingskipet bli ditt

TIL SALGS: Nå kan du få kloa i vikingskipet Åsa. Skipet har en prisantydning på 2.500.000 norske kroner. Her er skipet avbildet i Sandefjord i 2010. Foto: Alf Øystein Støtvig / VG

Blar du opp et par millioner kroner kan du bli eier av Åsa.

Har du drømt om å gå i fotsporene til vikingene? Nå kan du få en liten smakebit av vikingtiden for 1000 år siden.

Vikingskipet Åsa kan nemlig bli ditt dersom du er villig til å bla opp 2.500.000 norske kroner.

Det var Varden som omtalte saken først.

Vikingskipet Lofotr ute på seilas

Replika av verdenskjent skip

Sandefjordingen Per Bjørkum er skaperen bak Åsa – som sto ferdig i Latvia i 2009. Skipet er en fullskala kopi av det historiske Osebergskipet fra år 820, som står på Vikingskipshuset på Bygdøy.

– Åsa er bygd på nøyaktig de samme målene etter tegningene fra Oldsaksamlingen – med visse modifikasjoner. Jeg seilte det hjem til Norge på sommeren i 2009, sier Bjørkum til TV 2.

Vikingskipet er eid av Telemark Viking Teams AS, der Bjørkum er hovedaksjonær.



Etter å ha blitt brukt til blant annet reklamefilmer og turer på havet, har Bjørkum nå besluttet å selge skipet.

De siste årene har det stått ankret opp ved Vikingtunet på Akkerhaugen i Telemark.

– Jeg selger båten fordi jeg trenger litt pensjon. Jeg har brukt henne som privat båt et par ganger. Båten er en super seiler, og har allerede seilt i 13 knop. Det er vikingenes Ferrari, fastslår han.

Vil ha det i Norge

Bjørkum tror at det er interesse for skipet utenlands, men ser helst at det forblir i Norge.

– Jeg vil helst at det skal bli i Norge. Det er et vakkert skip og det er fantastisk morsomt å seile med det.



Sandefjordmannen vil forsøke å selge Åsa til noen som kan bruke det i forbindelse med undervisning fra vikingteam.



Bjørkum forteller at det hittil har vært en viss interesse for skipet, og at han har mottatt flere henvendelser.

– De som har interesse for vikingtiden, har vist interesse, men de har dessverre ikke penger, vanligvis. De som har penger, har ikke interesse av båten, sier han noe lattermildt.

Han er likevel positiv til salget, og håper at en ny fremtidig eier vil sette Åsa til sjøs om ikke lenge.