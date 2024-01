Nå kan dette føre til fengsel

LAS VEGAS STRIP: En ny regel skal hindre folk i å stoppe opp på fotgjengerbroene i Las Vegas Strip. Her har en mann stoppet opp for å ta et bilde av idrettsanlegget Sphere. Foto: John Locher / AP

Las Vegas er fylt av glitrende kasinolys, gateartister og severdigheter.

Men dersom du har planer om å dra til Las Vegas Strip i nærmeste fremtid, bør du tenke deg om to ganger før du stopper opp på en fotgjengerbro for å ta et bilde.

Det har nå blitt forbudt, skriver AP News.

Fengsel eller bot

Tirsdag trådte en ny regel i kraft i Las Vegas, som sier at det nå er forbudt å stå eller stoppe opp på fotgjengerbroer i Las Vegas Strip.

Dersom du bryter regelen, kan du få opp til seks måneders fengsel, eller en bot på 1000 dollar, noe som tilsvarer rundt 10.000 norske kroner.

Det var Clark County Commission som stemte for å godkjenne tiltaket denne måneden, som sier at det er forbudt å «stoppe, stå eller delta i en aktivitet som får en annen person til å stoppe» på fotgjengerbroer i Las Vegas Strip.



Dersom du må stå eller stoppe for å vente på å bruke en heis, trapp eller rulletrapp, gjelder regelen ikke.

Opplevde do-mareritt

– Latterlig

Clark County har uttalt at regelen ikke er ment for målrettet å ta gateartister eller folk som stopper for å ta bilder. Målet med regelen er å øke offentlig sikkerhet og sikre kontinuerlig flyt over fotgjengerbroene.

Regelen har ikke blitt tatt godt imot av alle, og noen hevder at forbudet krenker rettighetene som er beskyttet av USAs grunnlov, skriver AP.

Mange hevder det kan gå ut over retten til å protestere, mennesker som uttrykker sin tro eller gateartister.

På X har det også kommet reaksjoner:

«Det er latterlig. Hva med å fokusere på ting som virkelig forbedrer offentlig sikkerhet,» skriver en på plattformen.

Andre spekulerer over om forbudet egentlig er for å holde gateartister og hjemløse borte fra broene, mens andre ikke tar regelen seriøst:

«Finnes det en minste ganghastighet? Jeg kan gå så sakte at det kan se ut for en amatør at jeg står,» skriver en annen.