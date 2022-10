«Mythbusters»-episode fikk uskyldig mann løslatt fra fengsel

MYTHBUSTERS: En Hollywood-spesial fra faktaprogrammet «Mythbusters» ble avgjørende for amerikanske John Galvan som satt i fengsel på livstid. Her er programlederne Jamie Hyneman og Adam Savage som ledet programmet på tidlig 2000-tallet. Foto: Steve Jennings / AFP

I 2007 hadde amerikanske John Galvan sittet 21 år i fengsel for noe han ikke hadde gjort. Mens han sitter i fengselscella, kommer det en reprise av faktaprogrammet «Mythbusters» på TV.

I episoden skal programlederne Jamie Hyneman og Adam Savage prøve å gjenskape kjente scener fra Hollywood-filmer, for å se om det samme kunne skjedd i virkeligheten.

Blant annet tester de om det er mulig å tenne på en pøl med bensin med en sigarett, men etter flere ulike forsøk får de det fortsatt ikke til.

Da forstår Galvan at «Mythbusters»-forsøket trolig kan hjelpe han med å bevise at han er uskyldig i det han sitter inne for, skriver Illustrert vitenskap.

Ble mistenkt etter brann

I 1986 brøt det ut en brann i en leilighet i Chicago. To av de fire personene som var i leiligheten døde, mens de andre to kom seg ut.

De overlevende mistenkte at nabokvinnen kunne ha tent på. Hun hadde tidligere truet med å brenne ned bygningen for å ta hevn for sin brors død.

Naboen har tidligere påstått at broren hennes ble drept av gjengen Latin Kings, som en av de overlevende var en del av.

Kvinnen nektet for å ha tent på bygget, og pekte ut John Galvan som en brannstifter. Flere naboer bekreft hennes forklaring, og Galvan ble arrestert sammen med to andre unge menn.

Ifølge Innocence project, som hjelper uskyldig dømte, hadde Galvan et alibi – han overnattet nemlig hos sin bestemor da bygget ble tent på.

«Mythbusters»-stunt

Galvan, som på dette tidspunktet er 18 år, hevder at de ble utsatt for fysiske overgrep under avhørene på politistasjonen. De skal også ha blitt truet til å tilstå.

Til slutt ga de etter og signerte en tilståelseserklæring, og alle tre ble dømt til livstid i fengsel for overlagt drap og grov brannstiftelse.

Ifølge erklæringen har de kastet en molotovcocktail gjennom vinduet i blokken, som Galvan har tent på med en sigarett.

En molotovcocktail er et primitivt sprengvåpen som består av en flaske med brennbar væske, som olje eller bensin, og en saktebrennende lunte.

I fengselscella skjønte Galvan at «Mythbysters»-forsøket kunne minne om hans egen sak, og han kontaktet sin advokat, Tara Thompson.

HOLLYWOOD-STUNT: Programlederne i «Mythbusters» skulle gjenskape kjente Hollywood-scener en av episodene fra 2005. Blant annet prøvde de å tenne på bensin med en sigarett. Foto: ©Disney Channel/Courtesy Everett Collection

– Da jeg så det kunne jeg ikke vente med å fortelle det til Tara, sier Galvan til Innocence project.

Ble sluppet fri

Advokaten samlet flere etterforskere til å undersøke «Mythbusters»-eksperimentet.

– Det var ærlig talt sjokkerende for meg. Jeg føler at vi alle har sett filmer, som blant andre «Payback», der de tenner på bensin med en sigarett og ser eksplosive flammer. Jeg hadde egentlig aldri tenkt så mye på om det kunne være ekte, sier advokaten Thompson.

Etter 2000 forsøk konkluderte også de med at det ikke er mulig å antenne bensin med en sigarett. Eksperter ble også hentet inn som vitner til oppdagelsen.

Ifølge forskerne har bensin begrenset kontakt med den varmeste delen av asken i en sigarett.

Galvan kunne med andre ord ikke ha tent på leiligheten ved bruk av en molotovcocktail og en sigarett. Saken ble så tatt opp igjen, og pågikk over flere år.

Senere ble det også kjent at politibetjentene, som avhørte de tre unge mennene, hadde brukt vold ved flere anledninger for å tvinge frem en tilståelse.

Til slutt gikk det Galvans vei. Tdligere i år, etter 35 år i fengsel, ble Galvan og de to andre mennene frikjent og løslatt fra fengsel på grunn av funnene – inspirert av en episode fra «Mythbusters.»