Mystisk objektet falt fra himmelen og knuste tak – traff nesten gutt

FALT NED FRA HIMMELEN: Gjenstanden til høyre falt gjennom et hustak i Florida med et brak. Gjenstanden til venstre viser hvordan den egentlig har sett ut. Foto: AP/NTB/NASA

Forrige måned falt en merkelig gjenstand plutselig ned fra himmelen og krasjet inn i et hus i Florida.

Først var det usikkert hva gjenstanden fra verdensrommet var, men nå har Nasa endelig fått svar, skriver Sky News.

Gikk gjennom taket

Gjenstanden traff huset til Alejandro Oteros med et brak, og gikk rett gjennom taket, videre gjennom gulvet og traff nesten sønnen hans.

Han var ikke hjemme selv da hendelsen skjedde, men kom fort hjem da sønnen fortalte hva som hadde skjedd.

– Jeg skalv. Jeg var fullstendig vantro. Hva er sjansen for at noe lander på huset mitt med så stor kraft at det forårsaker så mye skade, sa Oteros da hendelsen skjedde 8. mars.

Gjenstanden som gikk gjennom taket, var sylinderformet, ti centimeter høy, fire centimeter bred og veide rundt 0,7 kilo. Den ble fraktet til Kennedy Space Center for analyser etter hendelsen.

Oteros er bare glad for at ingen ble skadet av objektet som falt.

Fra romstasjon

Mandag kunne romfartsorganisasjonen Nasa endelig fortelle at gjenstanden fra verdensrommet var såkalt romsøppel.

Det var en metallstøtte, som ble brukt til å montere batterier på en lastpall, som hadde blitt kastet fra Den internasjonale romstasjonen i 2021.

Det var forventet at materialet som ble kastet for tre år siden skulle brenne helt opp før den traff jordens atmosfære.

Denne metallbiten overlevde likevel hele veien inn til jordens atmosfære, og havnet til slutt i et hus i Florida.