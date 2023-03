Musk får hjernechip-nei: – Ikke overraskende

Elon Musk og selskapet hans Neuralink, har de siste årene jobbet med en hjernechip som Musk hevder vil hjelpe lamme å gå, og blinde å se.

Tidlig i 2022 søkte Musk og Neuralink om tillatelse hos U.S. Food and Drug Administration (FDA) til å teste hjernechipen sin på mennesker.

Nå melder Reuters at de har fått avslag av FDA.

Krever forbedringer

Ifølge nyhetsbyrået er det fortsatt flere problemer som selskapet må ta tak i, før de kan nærme seg en menneskelig testing.

Blant annet skal det være snakk om enhetens litiumbatteri, om de små ledningene fra implantatet vil feste seg til andre deler av hjernen, og om enheten kan fjernes uten å skade hjernevevet.

Opplysningene om avslaget kommer fra nåværende og tidligere ansatte hos Neuralink som Reuters har snakket med. Musk og Neuralink skal ha fått avslaget fra FDA tidlig i fjor, men det har ikke blitt kjent før nå.

En avvisning betyr ikke nødvendigvis at selskapet aldri vil få en godkjenning til slutt. Likevel signaliserer avslaget flere bekymringer rundt chipen.

Til nå har selskapet testet hjernechipen på dyr, blant annet apekatter.

Kilder som Reuters har vært i kontakt med, hevder at problemene ved hjernechipen krever mye tid for å løses.

AVSLAG: Elon Musk og selskapet Neuralink har fått avslag fra FDA om å teste hjernechipen sin på mennesker. Her er Musk i Stavanger under ONS-arrangementet (Offshore Northern Seas) i 2022. Foto: Carina Johansen / NTB

Musk selv har ytret at han forventer å starte testingen på mennesker denne våren, og skapte overskrifter da han sa han var villig til å implantere hjernechipen i sine egne barn.

Usikre bivirkninger

En hjernechip er en enhet som kan kobles til, eller implanteres i, hjernen. Ofte ønsker man å stimulere, overvåke eller modifisere hjerneaktiviteten.

Ifølge teknologiekspert Magnus Brøyn er dette et nytt område innen nevrovitenskapen som har et stort potensial til å forbedre menneskers liv.

Blant annet kan den gjenopprette menneskers funksjonalitet, forbedre hukommelsen eller overvåke hjernens helsetilstand.

Men det er også flere ulemper og problemstillinger rundt bruken:

– Det er ikke overraskende at FDA foreløpig har gitt Musk avslag på testing av hjernechipene på mennesker, da man også kan se for seg at dette misbrukes til å ta delvis kontroll over sinnet, eller på sikt kanskje hele mennesket, sier Brøyn til TV 2.

Han forteller at potensielle negative sider ved chipen er sikkerhetsrisiko, bekymring for hacking, avhengighet og det etiske rundt bruken.

– Vi vet heller ikke hvilke langsiktige virkninger, eller bivirkninger, en slik teknologi kan ha på hjernen og kroppen.

TEKNOLOGIEKSPERT: Magnus Brøyn sier at det fortsatt er flere usikre elementer rundt Elon Musks hjernechip, men understreker at de fortsatt kan søke om godkjenning fra FDA i fremtiden. Foto: Simen Skaugrud

Han forklarer at vi i flere år har hatt såkalte cochlea-implantat for døve, som opereres inn i sneglehuset for å stimulere lyd.

– Elon Musk vil imidlertid gå mye lengre. I korte trekk vil han la teknologien få samspille mer direkte og aktivt med selve hjernen, sier Brøyn.

– Genial og gal

Teknologieksperten forteller at det ligger flere sammensatte helsevurderinger bak avslaget fra FDA.

– Det er uansett viktig å være klar over at Musk og Neuralink fortsatt kan søke om godkjenning i fremtiden, noe som er sannsynlig – forutsatt at de svarer på innvendingene som helsemyndighetene så langt har fremhevet.

Han tror hjernechip-teknologien kan bli interessant for pasienter, pårørende og helsepersonell i fremtiden, dersom det kan forbedre livet.

Brøyn nevner at teknologien trolig kan være nyttig for personer med Parkinsons og epilepsi, men en generell bruk skaper mer skepsis:

– Når det gjelder teknologiens muligheter til å forbedre hjernens funksjon, eller personers kognitive evner, vil det nok fortsatt i mange år være mye motstand og skepsis.

Bruk av ny teknologi krever at mennesker må få tid til å stole på den først. Brøyn sier at mennesker må venne seg til tanken om at det kan fungere, like mye som at teknologien faktisk fungerer.

Han mener det er for tidlig å si om det vil være Neuralink eller andre aktører som gjør gjennombruddet:

– Men vi lever i en tidsalder hvor nettopp Elon Musk fremstår som en kombinasjon av genial og gal. Akkurat den kombinasjonen må du kanskje ha for å gjøre store gjennombrudd i skjæringspunktet mellom menneskets hjerne og teknologien? undrer Brøyn og legger til:

– Samtidig er det et lite paradoks at Elon Musk selv har vært blant de mest skeptiske til kunstig intelligens, og hvilken betydning det kan få for menneskers liv, dersom teknologien tar overhånd.