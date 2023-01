STORFAMILIEN: Musa Hasahya fra Uganda har en stor familie. Her er han sammen med sine koner og barn. Foto: Alamy Stock Photo / NTB

Musa (67) har 102 barn – nå må konene bruke p-piller

Å ha en storfamilie med over hundre barn, ble til slutt så krevende for Musa Hasahya (67) at han måtte ta grep.