Møtte dette synet på veien: – Skummelt

Da Solfrid Myhre skulle hjem fra jobb torsdag, så hun noe som fanget oppmerksomheten hennes på veien i Haugesund.

– Det så skummelt ut. Jeg følte at jeg hadde campingvogna i fanget, sier Myhre til TV 2.

Det var Haugesunds avis som først omtalte saken.

– Galskap

Bakdelen på en campingvogn stakk såpass langt ut fra lasteplanet til en større bil at haugesunderen stusset over det hun så.

– Den første tanken var at dette er galskap. Man kan ikke kjøre med en campingvogn som det ser ut som skal ramle av.

Campingvognen så baktung ut, men hun tenkte så at den sikkert var bedre festet enn det hun klarte å se.

Overingeniør i Statens vegvesen, Roy Terje Moen, har forståelse for at noen reagerer når de ser campingvognen som stikker ut fra lasteplanet.

– Jeg kan forstå at det for mange vil se litt voldsomt ut med en stor campingvogn, men det er helt normalt at bilbergerne frakter campingvogner, sier han til TV 2.

Moen har sett bildet av campingvogna og påpeker at hjulene er stroppet. Han forklarer også at de fleste bilbergerne er utstyrt med kulekobling fremme på lasteplanet, slik at last som campingvogna blir sikret og sitter fast.

– Under forutsetning av at den er låst femme, og støttet rundt hjulene, så er den sikret mot bevegelse. Campingvogna er ikke så tung som den ser ut, sier Moen.

Ifølge overingeniøren er bergingsbiler dimensjonert for nyttelast tilsvarende den kjøretøytypen de er konstruert for. Bergingsbil av denne størrelsen har normalt en tillatt nyttelast på rundt tre til fire tonn; dette er mer enn vekta til campingvognen.



Moen forteller at last som stikker ut mer enn én meter bak kjøretøyet skal være merket. I dette tilfellet har campingvogna refleks på baksiden som er synlig på dagtid, men dersom det hadde vært mørkt, skulle den i tillegg vært merket med et rødt lys.

Har engasjert

Flere har latt seg engasjere på Facebook etter at Haugesunds avis skrev om saken. Det har ført til flere spørsmål om vekt på et lasteplan.

Noen undrer blant annet om stort overheng gir fare for at fremhjulene mister styringen.

– Det er kanskje ikke et problem på denne transporten, da campingvognen ikke nødvendigvis er så tung som den ser ut. Forskriften viser til at det er et krav at minst 20 prosent av vekten skal hvile på det styrende hjul, forklarer Moen og refererer til forskrift om bruk av kjøretøy.

På Facebook trekker også noen frem et punkt i kjøretøyforskriften om bruk av underkjøringshinder på lastebilen - slik at mindre biler ikke skal sette seg fast ved en eventuell kollisjon.

Ifølge Moen er det er krav om at overheng ikke kan være mer enn 20 til 40 centimeter, avhengig av kjøretøykategori, men det gjelder de tekniske kravene, og ikke brukskravene.

– Avstanden fra bakre underkjøringshinder gjelder til kjøretøyets bakerste begrensning. Dette gjelder ikke utstikkende last.



Han forteller at merking av utstikkende last er for å fortelle andre trafikanter at «her er det noe som må tas hensyn til», men fører av kjøretøyet plikter at kjøringen oppfyller paragraf tre i Vegtrafikkloven som lyder:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»