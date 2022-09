Møtte dette synet på veien: – Rystet

Elgjeger Kurt Tverli var ute og kjørte ved Misvær i Bodø torsdag, da han så en blodig elgkalv i veikanten.

Tverli reagerte da han så at elgen var skadeskutt i hodet. En elghund fulgte tett på den, men det var ingen jegere å se i nærheten.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

– Var ille

– Den blødde mye, og det er fortsatt blod på veien. Vi var rystet over det vi så. Man skyter ikke mot hodet til et dyr, sier Tverli til TV 2.

Han har selv jaktet elg i flere år, og forklarer at elgen trolig vil sulte i hjel dersom den ikke avlives.

Tverli hevder at det kunne virke som om et jaktlag ikke hadde kontroll på situasjonen, ettersom det pågikk i minst fem minutter og hunden bjeffet lenge.

– Elgen forsvarte seg ved å slå til med bakbeina. Det ble også bilkø på begge sider av veien etter hvert.

Han postet et bilde av hendelsen på Facebook fordi han mente det krevde oppmerksomhet.

– Det var ille. Tragisk. Uhell kan skje, men man skal være helt sikkert før man trykker på avtrekkeren, understreker Tverli.

Ansvaret ligger hos jaktlaget

Ifølge viltnemnda i Bodø kommune og Saltdal kommune fikk de ikke inn melding om dyr som var skadeskutt i den aktuelle tidsperioden hendelsen fant sted.

Gjermund Carlsen, leder i viltnemnda i Bodø kommune, sier til Avisa Nordland at man skal skyte en elg i hjerte- og lungeregionen – ikke i hodet.

Man kan likevel skyte mot hodet i ettertid for å avlive en elg.

Ørjan Larsos, i viltnemda i Saltdal kommune, forklarer at ansvaret er hos jaktlaget det første døgnet, dersom ikke elgen skytes. Etter dette må kommunen kontaktes ved skader.

Beklager

Nylig tok jaktlaget som sto bak hendelsen kontakt med Avisa Nordland.

Jaktfeltet Snelia/Ljøsenhammer, ved jaktleder Jørn Kjetil Remlo, understreker at det ikke er skutt bevisst mot dyrets hode i forbindelse med skadeskyting av en elgkalv.

Dette er heller ikke noe de, som seriøse og ansvarlige jegere, praktiserer til vanlig.

– Vi beklager på det sterkeste at elgkalven ble skadeskutt, men dette var ikke tilsiktet. Elgkalven ble avlivet så fort det lot seg gjøre. Det er ikke slik at vi har en «bilberedskap» når vi jakter. Det er ikke tillat i henhold til Viltlovens § 21, sier Remlo til avisa.

Han forklarer videre at så snart de ble klar over at elgen var ved veien, så ble to jegere sendt til stedet.

Elgen skal ha blitt avlivet 19 minutter etter påskyting, og åtte minutter etter at den var havnet på veien.