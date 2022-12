Mor siktet for å ha nettmobbet sin egen datter

– Et sjokk for oss alle, sier oppsynsmann ved datterens skole, William Chilman.

Mange barn har opplevd å bli mobbet på nett, men de færreste har nok opplevd at det er deres egen mor som står bak.

Nylig ble Kendra Licari (42) fra Michigan siktet for å angivelig ha sendt mobbende og hatefulle meldinger til flere tenåringer.

Blant de som ble nettmobbet, var hennes egen datter.

Det skriver flere amerikanske medier som ABC News og Good Morning Amerika.

– Forventet ikke en forelder

Nettmobbingen startet tidlig i 2021, da datteren til Licaris og hennes kjæreste mottok flere trakasserende meldinger på nettet. På denne tiden var også Licaris basketballtrener på datterens skole.

De valgte å melde inn problemet til skolen sin, Beal City Public Schools, og etter en lang etterforskning ble anklagene rettet mot Licaris.

– Selv når vi skjønte at det ikke var et barn, forventet vi ikke at det skulle være en forelder, sier William Chilman, oppsynsmann for Beal City Public Schools, til Good Morning America.

– Da de informerte oss senere på våren at de mistenkte at det muligens var henne, var det et sjokk for oss alle som var involvert, sier Chilman om Licaris.

Tenåringenes klage ble så rapportert til politiet.

Skjult identitet

Licari skal ha brukt et falsk navn og nummer for å sende ut de hatefulle meldingene.

42-åringen skal også ha brukt en programvare for å prøve å skjule sin posisjon mens hun skrev meldingene, og prøvde å få det til å se ut som meldingene kom fra klassevenninner av datteren.

– Ved å gjøre det, ville det skjerme henne og skjule identiteten hennes, sa advokat i Isabella County, David Barberi, til Good Morning America.

Barberi forklarer så at de kunne se at IP-adressen hennes spratt inn og ut, rett etter at hatmeldingene gikk gjennom.

Politiet hevder at de har sporet seg frem til at det er Licari som står bak de trakasserende meldingene. Licari skal ha innrømmet tidligere til politiet at hun stod bak meldingene.

Licari står overfor fem siktelser, blant annet forfølgelse av en mindreårig.