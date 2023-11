Mor angrepet av sønnens pitbuller – beinet måtte amputeres

HUNDER: En amerikansk kvinne måtte ringe nødnummeret for hjelp da hun ble angrepet av sønnens pitbull-hunder. Hunden på bildet er ikke en av de omtalte hundene i saken. Foto: Colourbox

Politiet måtte bruke pepperspray og avfyrte skudd for å få kontroll på situasjonen.

En 63 år gammel kvinne fra Utah i USA var ikke forberedt på hva som skulle skje da hun var i sin egen bakgård tirsdag.

Plutselig ble hun angrepet og bitt av pitbullene til sin egen sønn (38), som bor sammen med henne.

Det skriver Fox News.

Avfyrte skudd

Kvinnen klarte ikke komme seg unna hundene, to voksne og fem valper, og måtte derfor ringe nødnummeret etter hjelp.

Da Taylorsville-politiet ankom hjemmet hennes, var 63-åringen fortsatt omringet av hundene.

Politiet måtte bruke pepperspray på hundene slik at ambulansepersonell kunne komme seg inn i hagen for å hente kvinnen.

63-åringen ble så fraktet til sykehuset.

Dyrekontrollen ble også kontaktet for å ta seg av hundene. Politiet skjøt og drepte én av de voksne hundene for å beskytte seg selv.

Kan ha reddet livet hennes

Kvinnens sønn har nå tatt med de andre hundene til West Valley City Animal Service, og hendelsen blir etterforsket.

Ifølge politiet har kvinnen fått behandling for omfattende skader på både hender, ansikt og bein.

Det ene beinet til kvinnen hadde så store skader at det måtte amputeres.

Politisjef Brady Cottam i Taylorsville politi skryter av kvinnen for at hun ringte nødnummeret så kjapt:

– Vi er takknemlige for at offeret var i stand til å ringe 911 for å få hjelp så raskt som hun gjorde – selv mens angrepet skjedde. Det reddet sannsynligvis livet hennes, sier Cottam i en pressemelding.