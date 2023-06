Mistet kosebamse med sønnens aske på Disney-tur

Liz Atkinsons sønn, Gabryel, hadde med seg elefantbamsen sin, «Bruce», hvor enn han gikk.

Da Gabryel døde i fjor, bare åtte år gammel, valgte familien å lage smykker av asken hans. Noe av asken ble også puttet inn i favorittbamsen hans til minne om ham.

Liz og mannen, Ande, har sovet med bamsen i sengen sin hver natt siden sønnens død, men under en tur til Disney World i Florida mistet de bamsen ved et uhell.

Nå ber moren om hjelp på sosiale medier for å finne den igjen, skriver The Washington Post.

Familietur til Disney

«Jeg er helt desperat, og håper dette får stor oppmerksomhet slik at vi finner elefanten vår. Så del, del, del!»

Slik starter mamma Liz Atkinson innlegget sitt på Facebook i et forsøk på å få bamsen hjem igjen.

Familieturen til Disney World skulle egentlig være en bursdagsreise for å feire sønnen deres Gabryel, men han døde før de skulle dra.

Liz og Ande valgte likevel å gjennomføre reisen sammen med deres andre sønn, Sebastyan.

Til deres store fortvilelse klarte de å miste elefantbamsen på turen.

Liz forklarer til TV 2 at bamsen mest sannsynligvis har forsvunnet i et pakkekaos.

– Da vi pakket sammen på det siste hotellet for å dra fra Disney, pakket jeg ikke alt selv. Mannen min hjalp meg, og jeg trodde han allerede hadde tatt med Bruce, forteller hun.

Moren sier at reisen ble litt hektisk ettersom de var innom tre forskjellige byer, og sorgen etter sønnen gjorde det vanskelig å gjennomføre enkle hukommelsesoppgaver.

FØLGESVENN: Bamsen Bruce har vært med Gabryel siden han var liten. Her er Gabryel sammen med faren sin, Ande. Foto: Privat

– Sov med ham hver natt

Familien fra Iowa var innom flere hoteller, Cocoa Beach Marina og Disney Springs under ferien. Liz tror bamsen kan ha havnet på parkeringsplassen til Disney, eller at en renholder på hotellet kan ha tatt den med i sengetøyet ved et uhell.

Bamsen ble mistet rundt månedsskiftet mellom april og mai, og er fortsatt ikke funnet.



– Vi prøver å ikke miste håpet, sier Liz, og forteller at sønnen hennes fikk bamsen da han var på nyfødtintensiven som baby.

– Sønnen vår sov med ham hver natt, og hadde den med på alle sykehusinnleggelser, operasjoner og prosedyrer. Bruce var alltid der, forteller hun til TV 2.



Gabryel døde etter å ha kjempet i åtte år mot mange helseproblemer knyttet til et kromosomavvik på kromosom 9P.

– Gabryel var den lykkeligste ungen, til tross for helseproblemene. Han elsket Jesus, fotball og mennesker. Jeg vet at det vil gå bra dersom vi aldri finner Bruce, men hjertet mitt vil virkelig ha ham tilbake i armene våre!

PÅ SYKEHUSET: Gabryel var flere ganger på sykehuset for å gjennomgår operasjoner. Foto: Privat

Takker for hjelpen

For å få hjelp til å finne bamsen skrev Liz et innlegg på Facebook som nå har blitt delt over 20.000 ganger.

Flere har engasjert seg i jakten på den elskede elefantbamsen med Gabryels aske inni.

Noen har også kommentert med flere tips om hvor bamsen sist kan ha blitt sett, og sender sine beste tanker til familien.

Ifølge moren skal også noen frivillige ha hengt opp bilder av elefantbamsen i Florida og brukt fritiden sin til å lete etter den.

Selv om de fortsatt ikke har funnet ut hvor bamsen er, varmer det om hjertet til Liz å se hvor mange som prøver å hjelpe til:

– Jeg føler meg så elsket av fremmede som deler innlegget og går ut for å lete etter Bruce. Jeg kan ikke tro at så mange er villige til å hjelpe en fullstendig fremmed, sier en takknemlig Liz til TV 2.