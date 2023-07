Milliardærdrap sto uløst i flere år – så ble eske med lydopptak funnet

IDYLLEN SOM BRAST: Milliardæren Bill McLaughlin tok til seg forloveden Nanette Johnstons to små barn, og behandlet dem som sine egne. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

På 80- og 90-tallet levde den fremgangsrike gründeren og entreprenøren Bill McLaughlin (55) livets glade dager i luksusområdet Newport Beach i California.



AMBISIØS: William «Bill» McLaughlin ville bli millionær før fylte 30. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Han vokste opp som arbeidergutt i Chicago i etterkrigsårene, og bestemte seg for å jobbe knallhardt for å bli millionær før fylte 30.

Gjennom hardt arbeid og nytenkning skulle McLaughlins drøm gå i oppfyllelse – og vel så det. Etter flere år i militæret og med en grad i biologi, utviklet han på begynnelsen av 80-tallet en maskin som separerte blod fra plasma.

Det var nettopp denne oppfinnelsen som skulle gjøre ham til multimilliardær.

Familieidyllen snudd på hodet av trafikkulykke

Sammen med kona Sue hadde han fått de tre barna Kevin (24), Jenny (26) og Kim (28), og familien på fem levde et lykkelig og privilegert familieliv, inntil Kevin ble hardt skadet i en bilulykke på begynnelsen av 90-tallet.

SNUDD PÅ HODET: Etter en nærmest fatal bilulykke på begynnelsen av 90-tallet ble sønnen Kevin hjerneskadet. Ulykken ødela ekteskapet. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ulykken hadde ført til at sønnen hadde fått en permanent hjerneskade, og hadde store problemer med å snakke. Den en gang så aktive surferen taklet ikke den nye tilværelsen, og tydde til alkohol og rusmidler.

Sønnens rusproblemer skulle også bli enden på det lange ekteskapet med kona Sue. Hun flyttet til Hawaii, mens ektemannen tok seg av sønnen, som nå hadde flyttet tilbake til familiehjemmet i Newport Beach.

Her gjorde han alt i sin makt for at Kevin skulle få et så optimalt liv som mulig, og sørget for at han kom seg på møter i foreningen Anonyme Alkoholikere (AA).

LUKSUSLIV: Milliardæren Bill McLaughlin og forloveden Nanette Johnston levde livets glade dager i rikmannsstrøket Balboa County i California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Sønnen mistenkes

Til tross for mye motgang, var Bill McLaughlin tilsynelatende lykkelig på privaten etter skilsmissen fra kona. Han hadde nemlig funnet lykken med den 26 år yngre tobarnsmoren Nanette Johnston (29).

I 1994 fridde McLaughlin, og planen var et luksuriøst bryllup – til tross for at de tre barna så på sin potensielt nye stemor som en såkalt «golddigger», som kun var ute etter farens milliarder.

DETALJER FRA ÅSTEDET: Milliardærens briller ble funnet i en blodpøl på gulvet i luksushuset. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Men bryllupet skulle aldri finne sted. For 15. desember 1994 endte McLaughlins liv på kjøkkengulvet i luksushuset.

Det var sønnen Kevin som fant faren, og han ringte sporenstreks til nødetaten. Til tross for at hjerneskaden hadde gjort det vanskelig for ham å snakke, klarte han å formidle hva som hadde skjedd.

Kort tid senere ble det konstatert at McLaughlin var død – skutt seks ganger.

Politiet ble raskt mistenksomme til sønnen Kevin, som hadde droppet å dra på et AA-møte den samme kvelden milliardæren ble drept. Men gjennom testing etter kruttrester på Kevins hender, ble det avkreftet at han hadde noe med farens brå død å gjøre.

Trekantdrama

Forloveden Nanette hadde vært på et sportsarrangement med barna, og siden gjort storinnkjøp på den lokale matvarebutikken, da hun kom hjem til politi og blålys i oppkjørselen.

DET GODE LIV: Den 26 år yngre forloveden Nanette Johnston nøt godt av milliardærens pengesekk. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Tobarnsmoren falt sammen i hysterisk gråt, da politiet fortalte henne hva som hadde skjedd, og hun kunne ikke tro at forloveden – som de to barna hennes var blitt så glad i – nå var borte.

Men var det spill for galleriet? Hadde Nanette drept sin tilkommende ektemann – han som sørget for hennes økonomiske trygghet? Politiet klødde seg i hodet.

– Det virket ikke veldig logisk at hun hadde drept ham. Har du gullgåsen, koker du den ikke til middag, sier Geoff Boucher, krimreporter for L.A. Times på 90-tallet, i true crime-serien «The Real Murders of Orange County» på TV 2 Play.

KRIMREPORTEREN: På 90-tallet dekket journalist Geoff Boucher McLaughlin-saken som krimreporter for L.A. Times. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Men Newport Beach-politiet tok ingen sjanser, og bestemte seg for å overvåke 29-åringen.

Og det tok ikke lang tid før politiet kunne konkludere med at det forut for drapet hadde utspilt seg et trekantdrama med den uvitende multimilliardæren Bill McLaughlin i hovedrollen.

For bare dager etter det brutale drapet, ble Nanette observert tett omslynget med en ukjent mann, mens de pynter juletreet i luksusboligen til drapsofferet.

Den en gang så gråtkvalte tobarnsmoren så, ifølge politiobservasjonene, ut til å ha glemt alt om sorgen etter forlovedens bortgang.

– Han ga henne et veldig lidenskapelig kyss. Jeg ble forbløffet. Kvinnen som nylig hadde mistet sin forlovede hadde noe annet på gang. Vi måtte åpenbart finne ut hvem denne mannen var, sier daværende politietterforsker David Byington i true crime-episoden.



POLITIETTERFORSKEREN: David Byington jobbet som politietterforsker i Newport Beach-politiet i 1994, og fikk tildelt McLaughlin-saken. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

«Venner med fordeler»

Den ukjente mannen var den tidligere NFL-spilleren Eric Naposki (28), en kjenning av politiet.

ELSKEREN: Til Eric Naposki hevdet Nanette Johnston at hun ble seksuelt misbrukt av milliardæren. Det skal ha fått ham til å bli hevnlysten. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Til tross for lange avhør, nekter Naposki for å ha noe kjennskap til drapet på Bill McLaughlin å gjøre, men han erkjenner å ha et forhold til tobarnsmoren Nanette.

Naposki hevdet at milliardæren hadde vært voldelig og seksuelt utnyttet Nanette, og at han nå gjorde alt for å beskytte henne mot den 26 år eldre mannen.

Tobarnsmoren på sin side erkjente overfor politiet i avhør at hun og Eric var såkalte «venner med fordeler», men benektet at hun hadde noe med drapet å gjøre.

Lydopptak ble helt avgjørende for utfallet

Uten konkrete beviser sto politiet på bar bakke. Det skulle gå hele 15 år før saken ble oppklart, da cold case-gruppen som jobbet med saken, kom over en nedstøvet eske med ukjente lydopptak.

Et av de totalt 63 lydopptakene var av en telefonsamtale gjort i 1995, mellom en politimann og en nervøs kvinne som hevdet at hun hadde informasjon om saken.

DE AVGJØRENDE BOKSENE: I 2008 bestemte Cold case-gruppen seg for å gå gjennom saken én gang til. Det skulle vise seg å bli avgjørende for sakens utfall. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Kvinnen kunne fortelle at hun hadde bodd i samme leilighetskompleks som Naposki. Før drapet hadde han hintet om at han hadde så mye hat overfor milliardæren som, ifølge ham, seksuelt misbrukte kjæresten, at han ønsket å drepe ham.

Men kvinnen var redd for sitt eget liv, dersom Naposki skulle finne ut at hun hadde tystet, så hun ønsket å forbli anonym.

Mange år senere var hun likevel villig til å la seg avhøre på nytt av cold case-gruppen. Det skulle bli helt avgjørende for utfallet av drapssaken.

DØMT: Både Johnston og Naposki fikk livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse for drap og medvirkning til drap. Sistnevnte fikk dommen i 2012. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Både Johnston og Naposki arresteres, og i rettssaken i 2011 argumenteres det med at tobarnsmoren var hjernen bak ugjerningen – og at hun hadde manipulert Naposki med falske historier om seksuelt misbruk, slik at han skulle drepe, for hennes økonomiske vinning.

I henholdsvis 2011 og 2012 dømmes Eric Naposki og Nanette Johnston til drap og medvirkning til drap, og begge fikk livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse.

EN SLAGS RETTFERDIGHET: Drapsofferets døtre Kim og Jenny etter at dommen hadde falt. – Hun fikk som hun fortjente, sa Kim om Nanette Johnston. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

