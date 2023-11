Michelin-restaurant stenger dørene – er for dyr

MICHELIN: Michelin-restauranter merker at vi er inne i en tid med dårlig råd. Nå er det kroken på døra for nok en restaurant. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

De fleste vet at Michelin-restauranter er dyre, men det er ikke ofte man hører om en som er for dyr.

En Michelin-restaurant i Belfast i Nord-Irland må nå legge ned, og én av grunnene var at den rett og slett var for dyr, ifølge CNN og The Caterer.

– Kommet ut av kontroll

Restauranten Deanes EIPIC vant sin første Michelin-stjerne i 1997, og har eksistert i hele 26 år. Nå skal de stenge innen utgangen av 2023.

Restauranten var ikke på vei til å gå under, men ifølge kokk Michael Deane har hele verden blitt påvirket av koronapandemien, «Brexit» og de økte levekostnadene. Det har ført til at folk tar andre valg.



– Selv om folk er tilbake til å spise ute, er det en økende kostnadsfølsomhet som er ute av balanse med vårt «fine dining»-tilbud på EIPIC, og vi må svare på det, sier Deane til The Caterer.



Færre velger finere restauranter når de må spare på kronene. En annen årsak til at de stenger er også at selve driften av restauranten har blitt for dyr.

– Folk har en forventning når de går gjennom dørene. Kostnaden for å levere denne forventningen har doblet seg siden nedstengning. Kostnadene har kommet ut av kontroll, og vi kan ikke doble prisen, sier kjøkkensjef Alex Greene til CNN.

DEANES EIPIC: Denne restauranten i Nord-Irland må legge ned. Foto: Skjermdump Google Maps

Flytter til landsbygda

Deanes EIPIC er blant flere høyprofilerte restauranter som har måttet legge ned den siste tiden.

Blant annet meldte The New York Times i januar at Michelin-restauranten Noma, i København, skulle stenge. Le Gavroche i London annonserte også på sin egen hjemmeside i august at de måtte legge ned.

Til tross for at Deanes EIPIC nå må stenge dørene, håper de å relansere restauranten igjen, der de kan få mer valuta for pengene.

Derfor har de satt seg et mål om å flytte restauranten lenger ut mot landsbygda, slik flere andre har gjort i trange tider.

– Folk er villige til å reise fra byen, eller hvor som helst, for god mat og god overnatting. Og kostnadene ved å gjøre det på landsbygda er betydelig lavere enn i byen, forteller Greene.