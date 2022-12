Matvaregigant saksøkt for 50 millioner kroner

En kvinne fra Florida gikk nylig til søksmål mot hurtigmatkjeden Kraft Heinz Company, på grunn av selskapets Velveeta's pastarett Shells & Cheese.

Ifølge pakningen skal det bare ta tre og et halvt minutt å tilberede maten i en mikrobølgeovn før den er klar til å spises.

Florida-kvinnen hevder derimot at det tar lenger tid enn tre og et halvt minutt.

Det skriver flere amerikanske medier, som New York Post og NBC News.

Misvisende

Kvinnen saksøker Kraft for 5 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 50 millioner norske kroner.

I søksmålet kommer det frem at kvinnen hevder at påstanden om at maten er «klar på tre og et halvt minutt» er falsk og misvisende.

Det skal, ifølge kvinnen, ta lenger tid å tilberede maten når man følger tilberedningspunktene som står på pakken.

Hun mener at dersom forbrukeren faktisk skal ha mat som er klart på tre og et halvt minutt, så må maten tilberedes i mikrobølgeovnen i mindre enn tre og et halvt minutt.

Kvinnen «trodde og forventet» at produktet ville være klart til å spises på totalt tre og et halvt minutt.

I søksmålet kommer det frem at tiden på pakningen derfor bør inkludere tiden det tar å fullføre alle tilberedningspunktene – ikke bare tiden det tar i mikrobølgeovnen.

– Useriøst

Hurtigmat-kjedens pastarett, Shells & Cheese, kommer i en liten plastemballasje der man tar av lokket, tilsetter vann og tilbereder det i mikrobølgeovnen.

Deretter skal man røre inn en ostesaus i pulverform i den ferdigkokte pastaen.

Ifølge søksmålet tar det tre og et halvt minutt å gjennomføre bare ett av flere trinn under tilberedningen, men det blir ikke nevnt hvor lang tid kvinnen mener at det faktisk tar.

Kraft Heinz Company har ytret seg om søksmålet i en e-mail til Fox Business hvor de skriver følgende:

– Vi er klar over dette useriøse søksmålet, og vil på det sterkeste forsvare oss mot påstandene i klagen.