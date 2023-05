Måtte ta over ikonisk scene for Emma Watson

HERMINE: Både Emma Watson og Flick Miles spilte begge to Hermine Grang i «Harry Potter»-filmene. Foto: Privat

Da Flick Miles (33) fra St. Albans, England, var ung, fikk hun være en del av det magiske «Harry Potter»-universet.

Fra hun var 10 til 14 år hadde hun rollen som «Hermine-dobbel», og fikk jobbe tett med både Emma Watson, Rupert Grint og Daniel Radcliffe som spiller supertrioen Hermine, Ronny og Harry.

– Det var en fantastisk opplevelse å være en del av filmene som barn. Jeg følte at jeg gikk på Galtvort, og Warner Bros gjorde det til en så flott opplevelse for oss, sier Miles til TV 2.

De fleste «Harry Potter»-fans har nok sett 33-åringen på skjermen uten å tenke over det.

NÅ: Slik ser Flick Miles ut i dag. Som ung spilte hun Emma Watson sin «Hermine-dobbel». Foto: Privat

Særlig i den andre filmen, «Harry Potter og mysteriekammeret», fikk hun en større del av filmen enn først tenkt – da hun måtte overta en ikonisk scene for Watson.

Det melder The Independent.

Fikk allergisk reaksjon

Ettersom flere av skuespillerne i «Harry Potter» var under 16 år da de første filmene ble laget, fikk de bare jobbe på settet fire timer per dag.

For at de skulle lage filmene så fort som mulig hadde de en såkalt «body double» for noen av skuespillerne.

VERDENSKJENTE: Emma Watson (Hermine Grang), Rupert Grint (Ronny Wiltersen) og Daniel Radcliffe (Harry Potter) ble verdenskjente som unge skuespillere i «Harry Potter»-filmene. Foto: UPPA

Miles jobbet derfor tett med Watson, og var ofte karakteren «Hermine» når hun ble vist på avstand, eller at baksiden av hodet ble filmet.

I en scene fra den andre filmen fikk hun derimot en større rolle som Hermine, ettersom Watson selv ikke kunne gjennomføre scenen.

– I kattescenen er det jeg som dukker opp, forteller Miles.

I scenen hun snakker om har Hermine gjemt seg på toalettet, fordi hun har bommet på en trylledrikk som har forvandlet henne til en katt.

Her er det ikke Watson selv som spiller scenen, selv om vi hører hennes stemme, men Miles.

Og det er det en grunn til:

– Hun fikk en liten allergisk reaksjon på limet som ble brukt til å feste protesen på, så de ba meg gjøre det, forteller 33-åringen til TV 2.

KATTESCENE: Flick Miles i et av kattekostymene de brukte. Det var totalt to kattekostymer på settet, men de endte opp med å bruke den grå versjonen i filmen. Foto: Privat

– Sminken tok rundt to til tre timer å sette på, og bestod av hundrevis av ulike deler.

Denne scenen tok det tre dager å filme.

Avslører film-hemmeligheter

Det tok rundt ni måneder å filme hver film, og de fikk fri rundt juletider og gjennom sommeren.

Miles var en stor «Harry Potter»-fan som liten, og så snart filmene var klar for det store kinolerretet dro hun alltid for å se dem.

– Da kunne du vise alle venner og familie hva du hadde jobbet med i så lang tid, forteller hun.

Miles har ikke tatt flere skuespillerjobber etter «Harry Potter», og gikk tilbake til skolebenken.

I dag jobber hun som journalist, men er ikke ferdig med magi, hekser og trollmenn.

GRIFFING: Her er Flick Miles på sett i uniformen til Griffing som man ofte ser karakteren Hermine Grang i. Foto: Privat

Miles har også startet podkasten «Behind The Wand» hvor hun intervjuer skuespillere og crew som har jobbet med «Harry Potter»-filmene.

Her har flere hemmeligheter fra filmene blitt avslørt:

– Jeg elsker når folk forteller meg om ting de har tatt fra settet som et minne. Vi fikk definitivt ikke lov til det, men det var små ting som det var så fint å beholde, og alle gjorde det.

I podkasten får lytterne blant annet høre om en alternativ åpningscene fra den første filmen, kostymehemmeligheter, hvorfor de måtte endre Harrys arr, og hvem som innrømmer å ha tatt med seg et av brevene til Harry Potter hjem fra settet.

Miles har ikke planer om å slutte å snakke om innspillingen selv om hun var tenåring da hun jobbet med det:

– Det var en opplevelse for livet, og minner som jeg vil verdsette, og sannsynligvis snakke om for alltid!