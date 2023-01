Måtte gi bort hunden da de fikk baby: – Tror det var sjalusi

Det er vanskelig å forutse hvordan kjæledyret ditt vil reagere når det kommer en baby i hus.

Da Espen Eliassen (32) og samboeren Tuva Lorentzen (28) fra Fetsund fikk en baby i november, så de endringer hos hunden deres, Zara (1,5).

Hunden ble sjalu på babyen, og endret etter hvert adferden sin til det negative. Det førte til at familien til slutt måtte gi bort kjæledyret sitt.

Knurret og flekket tenner

– Zara var kjempenysgjerrig under hele graviditeten. Snuste og slikket masse på magen og viste interesse, forteller Eliassen til TV 2.

Da datteren deres, Eleah, ble født, var hunden fortsatt rolig. Paret har også en datter fra før, Tia Elisabeth (4).

Zara fikk mye kos og mange turer, men naturlig nok fikk babyen etter hvert mer oppmerksomhet enn hunden.

Da endret adferden til Zara seg.

– Hun begynte å knurre når vi ga henne mat. Hun ble satt på plass og bedt om å gå i senga si, men da flekket hun tenner og «snappet» etter hånda vår. Hun flekket også tenner når jeg vasket potene hennes etter tur, forteller Eliassen.

Zara var fortsatt kosete og snill, men endret adferd på noen områder.

– Jeg tror det rett og slett var sjalusi og at hun ikke var nummer fire på rangstigen, men datt helt ned på femteplass, sier Eliassen.

Oppførselen til Zara førte til at de til slutt måtte gi henne bort.

Barnas sikkerhet først

Hundeeierne har vært opptatt av at kjæledyret deres ikke skal være eiesyk på verken seng eller mat. Derfor har de alltid gitt henne mat ved å løfte opp matskålen for å vise at de styrer.

SETTER BARNA FØRST: Ettersom hunden Zara endret adferd da lille Eleah kom til verden, måtte de gi bort hunden sin. Her er Zara og Eleah sammen. Foto: Privat

Eliassen forteller at rottweilere er en rase som kan være beskyttende og gi masse kjærlighet, men at de også tester grenser.

– Når hun så at det kom enda et familiemedlem i flokken, så ble det en utfordring. Uten at jeg er en hundehvisker, så tror jeg det er grunnen, sier Eliassen om hundens sjalusi.

– Vi ble enige på forhånd om at hvis hunden viser aggressivitet, så er det rett ut. Barnas sikkerhet kommer først. Uansett hvor glad en er i hunden sin.

Han understreker at Zara aldri har bitt eller angrepet noen, derfor valgte de å omplassere henne og ikke avlive henne.

Ikke uvanlig

Ifølge veterinær og direktør ved Veterinærinstituttet, Torill Moseng, reagerer de fleste dyr på en eller annen måte når det blir endringer i tilværelsen.

– Hvordan de reagerer, og eventuelt hvor sterkt, er svært forskjellig og sammensatt, sier hun.

Moseng forklarer at noen hunder ikke reagerer nevneverdig, mens andre hunder kan reagere uten at eieren får det med seg – fordi hundens adferd ikke alltid er så lett å få øye på.

I dette tilfellet reagerer hunden blant annet verbalt, ved at den gir fra seg lyder. Da kan eieren oppfatte at den endrer adferd.

Moseng forteller at det ikke er uvanlig at hunder kan bli sjalu:

– Hunder har en flokktilhørighet som er viktig med rangordning. Jeg vil nok snakke mer om hundens trygghet og utrygghet når det blir endringer, i stedet for humanbegrepet sjalusi, som vi bruker om mennesker, forteller hun og fortsetter:

– Men det er klart at om hunden blir tilsidesatt i løpet av dagen – fordi man har annet fokus enn da det «bare» var to eller en voksen og hunden – så vil de kunne oppleve utrygghet og reagere på det.

– Snakk med fagfolk

En hunds reaksjon til babyer har blant annet med hundens trygghet å gjøre, tidligere erfaringer og hvor vant de er til barn.

ENDRINGER: Veterinær og direktør ved Veterinærinstituttet, Torill Moseng, forteller at hunder kan kjenne på en utrygghet når det skjer endringer. Foto: Privat

– I tillegg kan det være frustrerende for hunden dersom den for eksempel får mindre mosjon både mentalt og fysisk, eller at den blir plassert i andre deler av hjemmet når det er familie til stede eller det kommer besøk. Og at oppmerksomheten blir mindre fra alle, sier Moseng.

For å unngå negative situasjoner med hund og baby, anbefaler veterinæren å skaffe seg kompetanse om hunders adferd.

Det kan være å snakke med fagfolk tidlig i prosessen, forstå hundens psyke, legge planer slik at man kan trygge hunden og inkludere hele familien.

Omplassert til svigerfar

Veterinæren forteller at forskning om kjæledyr og kjæledyrs adferd er avgjørende for at vi skal kunne bedre vår kompetanse, og forstå våre firbente venner enda bedre.

– Men husk alltid at dyr er dyr, og uansett hvor mye vi forsøker å forstå språket så er det ikke alltid vi gjør det. Da må vi forsøke å forebygge situasjoner som er uheldige både for to- og firbente, forteller Moseng.

Veterinæren oppfordrer til å aldri la barn og dyr være alene, men kan fortelle at de fleste opplever at det går helt knirkefritt å få barn etter at de har fått hund.

Nå bor hunden Zara hos Eliassens svigerfar, slik at de fortsatt kan treffe Zara når de måtte ønske det. Der bor hun sammen med tre andre hunder, og familien har bestemt at hun blir værende der.

– Hvis det skulle bli en hund i fremtiden, så er det eventuelt når barna er større. Zara blir værende der hun er i dag, sier Eliassen til TV 2.