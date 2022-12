Måtte fjerne Tøfflus fra butikkvindu: – Legger oss skinnflate

Flere har strømmet til en butikk i Harstad den siste tiden for å ta en selfie med julekalenderstjernen Tøfflus. Nå har NRK bedt butikken om å fjerne den.

Forrige uke dukket selveste Tøfflus fra «Jul i Skomakergata» opp i butikkvinduet til Skafferiet i Harstad.

Den legendariske julekalenderserien ble straks en hit. Men bare kort tid etter at Tøfflus hadde ankommet nord, måtte han dra igjen etter en telefon fra NRK.

Det var iHarstad som først omtalte saken.

– Gjort med de beste intensjoner

Redaksjonssjef i NRK Super, Karoline Evensen, forteller til TV 2 at man må ha tillatelse fra de som eier rettighetene til merkevaren Tøfflus, for å kunne bruke den i kommersiell bruk.

RETTIGHETER: Karoline Evensen, redaksjonssjef i NRK Super, forteller at det er dukkemaker Mona Wiig og NRK som eier rettighetene til å bruke Tøfflus i kommersiell bruk. Foto: Anne Liv Ekroll

– Det kan virke uskyldig å ha en kjent og kjær figur, som mange har et forhold til, utstilt i butikkvinduet sitt. Men når man bruker en merkevare for å tiltrekke seg kunder, er det snakk om kommersiell bruk, forteller hun.

I dette tilfellet er det dukkemaker Mona Wiig og NRK som eier rettighetene.

– Vår jobb er å passe på disse gamle og kjære figurene, slik at de ikke utnyttes kommersielt. Vi må ha kontroll på hvilke kommersielle sammenhenger figurene våre opptrer i, sier Evensen.

Kim Hagen, som er en av eierne i Skafferiet, sier til TV 2 at de har forståelse for telefonen de fikk fra NRK om å ta bort Tøfflus.

– Vi har full respekt for pålegget vi fikk. Det er et viktig lovverk om å beskytte kunstnere og musikere, sier han og legger til:

– Vi tenkte ikke så langt, men det var bare gjort med de beste intensjoner. Vi legger oss skinnflate.

Hagen forklarer at de driver en lokal matbutikk som baseres på tradisjoner, og hensikten med Tøfflus var å fylle på med litt mer tradisjon og julestemning.

Populær julekalender-stjerne

Det var kona til Hagen som sydde en egen versjon av Tøfflus med gjenbruksmaterialer, og den kjente TV-dukken ble kjapt populær den lille tiden den stod i butikkvinduet.

Den var til og med mer populær enn den mye omtalte jule-kenguruen som dukket opp i Harstad tidligere i vinter, ifølge Hagen.

– Folk strømmet til vinduet – både voksne og gamle, og folk har tatt selfier foran vinduet. Flere har fortalt at de har kjørt fra regionen rundt Harstad for å komme og få et gjensyn med Tøfflus, sier Hagen.

GODE INTENSJONER: Butikkeier Kim Hagen forteller at de bare hadde gode intensjoner med Tøfflus. Bamsen er fjernet nå, og de legger seg flate. Foto: Privat

Butikkeieren forteller at mange synes det er kjedelig at de måtte fjerne TV-figuren, og til barna som dukker opp for å se Tøfflus sier han følgende:

– Til ungene sier vi at han har dratt hjem. Han var på en liten visitt i Nord-Norge før han reiste hjem igjen, forteller Hagen.

Evensen i NRK Super synes det er hyggelig å høre at Tøfflus fortsatt er populær.

– Jeg må si at Skafferiet har lagt stor flid i arbeidet med kopien av Tøfflus. Den var utrolig fin og veldig gjenkjennelig, sier hun og legger til:

– Jeg har stor forståelse for at de savner å ha ham i vinduet sitt, og heldigvis har alle muligheten til å se ham i «Jul i Skomakergata» nå i desember.