Matt (27) lot håret gro for å hjelpe sin kreftsyke mor

Det som først startet som en spøk, ble snart en realitet for Shaha-familien.

Seksbarnsmoren Melanie Shaha fra Arizona i USA oppdaget i 2003 at hun hadde en godartet hjernesvulst.

Etter å ha operert fikk hun to tilbakefall av kreften: et i 2006, og et senere i 2017.

Ved det siste tilfellet måtte hun gjennomgå strålebehandling – det førte til at hun mistet alt håret.

– Jeg har ikke noe imot å være syk, men jeg har noe imot å se syk ut. Jeg vil heller blende inn enn å skille meg ut i butikken, sier Shaha til Today.

Da ønsket sønnen hennes, Matt Shaha (27), å hjelpe moren til å føle seg som seg selv igjen. Han begynte derfor å la håret vokse.

Sparte hår i flere år

Det hele startet egentlig som en vits som ble sagt under en familielunsj i 2018.

Matt spøkte med at han kunne la håret sitt gro, og lage en parykk av håret til sin kreftsyke mor.

TAKKNEMLIG: Melanie er takknemlig for at sønnen ville donere sitt hår til henne. Foto: Mercedes Berg Photography

Melanie ville ikke være en byrde for sønnen sin, og svarte derfor bare at hun elsket håret til sønnen. Da svarte sønnen spøkefullt tilbake: «Kommer snart til et hode nær deg!»

Spøk ble fort til alvor, og Matt startet å la håret gro. Etter 2,5 år hadde håret blitt langt nok til å lage en parykk av det.

– Vanskelig å toppe

Så snart håret hadde blitt langt nok til å lage en parykk, dro han hjem til sin mor. Da klippet de håret av, og sendte det videre til Compassionate creations i California som lager parykker.

I juni var parykken med Matts hår klar til bruk for mamma Melanie som elsker parykken sin.

PARYKK: Her har Melanie på sin nye parykk laget av håret til sønnen Matt. Hårfargen ligner mye på hennes opprinnelige farge. Foto: Mercedes Berg Photography

– Fargen er spektaulær, og vi fikk den klippet og stylet sammen med en frisør, forteller hun.

Sønnen synes at moren kler parykken veldig godt, og moren er evig takknemlig for sønnens innsats:

– Matts gave vil være vanskelig å toppe. Det er mye følelser, understreker Melanie.