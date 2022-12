Marina (57) selger «drømmemannen» sin: – Ingen penis!

Ser du etter drømmemannen, stiller strenge krav og har 750 kroner i lomma?

Da trenger du ikke lete mer.

Da 57-åringen Marina Brynildsen ville rydde seg ut av fritidsboligen, stod det nemlig en pen og velbrukt mann i hjørnet, som samlet mer og mer støv. Fast bestemt på at denne herremannen nå skulle få en ny og heldig eier, la hun ut en salgsannonse på Finn.no.

Lite visste hun at henvendelsene skulle renne inn – men det er likevel én ting som står i veien for at hun kan fullføre oppdraget.

– Nesten for pen!

Brynhildsen er opprinnelig fra Sarpsborg, men bor for tiden i Halden. For rundt syv år siden var hun så heldig å komme over en salgsannonse for denne dukken. Hun forelsket seg på et blunk.

– Jeg er jo veldig glad i den, og han er jo en drømmemann. Han er veldig pen – nesten for pen, forteller hun til TV 2.

ANNONSE: Dette er annonsen som Marina Brynhildsen har utlyst. Faksimile: finn.no

I annonsen skriver hun følgende: «Flott utstillingsmann. Han har ingen armer, eller ben. Heller ingen penis. Han er pen og har svært hvite tenner. Det beste er at han er stum, og lite brukt. Kjøper betaler frakt. Stativet/stangen er justerbar, slik at man bestemmer høyden på ham. Kan sendes».

Hun kjøpte den fra en kvinne på Facebook, som spesialiserte seg innenfor retro-antikviteter. Dukken er fra 1968 – det samme året som en annen kjærlighet i hennes liv ble født.

Det er derfor ikke lett å gi slipp på dukken, men siden hun skal selge fritidsboligen i Sverige – vil han rett og slett ikke få plass.

– Han kommer til å drukne ved siden av seksjonen som jeg må ha på grunn av oppbevaring, men jeg tror ikke jeg selger han hvis jeg må sende den, forteller hun.

DRØMMEMANN: Marina Brynhildsen beskriver den heldige dukken som svært pen. Foto: Privat

Problemet ligger nemlig i at den er så stor at det er vanskelig å sende den i posten. Den må holde mål under 120 x 60 x 60 – men det er krevende å få plass i en eske når overkroppen er 95 centimeter høy.

Mange stiller jo strenge krav til drømmemannen, og dersom høyden er viktig for deg – kan du justere den til din preferanse.

HØYDE?: Uansett om du liker en lav eller en høy mann, kan denne dukken justeres. Foto: Privat

– Det er jo så morsomt, for under brystene hans ser du jo ribben! Han er veldig forseggjort, og er fra samme år som mannen min – 1968, forteller hun før hun konstaterer:

– Men mannen min har jo de vitale organene og leddene som han ikke har, da.

Fikk sex-tilbud

Responsen i etterkant har eksplodert og meldingene renner inn. Noen hyggelige, noen dristige – og andre som rett og slett er litt på kanten.

Noen håper på at den stakkars mannen ikke er en oppblåst sexdukke.

– Blant annet fikk jeg en melding hvor det stod: «Du kan bruke mine armer, ben og penis for 100 kroner»! Det ville jeg jo ikke svare på. Også fikk jeg en som sa: «Jeg blir jævlig forbannet hvis det er en oppblåst sexdukke» – men hallo! Du ser jo at det er en utstillingsdukke.

Videre forteller Brynhildsen at hun har samvittighetskvaler, fordi det er så mange som er interessert i drømmemannen.

– Jeg står veldig mellom barken og veden. Jeg har samvittighetskvaler nå, fordi det er en dame som kontaktet meg. Hun sa at hun ville ha han, fordi hun har jenta hans! Hun har altså en dukke fra samme tidsepoke, bare som jente, forteller hun.

Mens en annen som henvendte seg fra annonsen, gjerne vil ha den i vogna ved siden av motorsykkelen.

Hemmelig kjærlighetsoppdrag

Men til tross for at hun har vanskeligheter med å velge hvem som skal få lov til å eie dukken, har hun et hemmelig oppdrag på gang:

Hva hvis man møter sitt livs kjærlighet – gjennom en utstillingsdukke fra 1968?

– Jeg ville spørre den dama om hun ikke tilfeldigvis var singel, for han mannen mistet kona si i mai. Og hvis hun har jenta hans, og han har mannen – kan jo de treffes!

FØLGER MED: Slipset er selvfølgelig en del av pakka. Foto: Privat

Hvem hun skal selge dukken til er enda ikke bestemt, men den som får lov til å vise han frem i stua si, er svært heldig. For i nesten ti år har han stått hos henne, splitter naken – med unntak av et slips.

Det følger med, forresten.

– Her er det om å gjøre å se mest mulig av kroppen hans! Her blir det ikke dekket til, og han har et slips på seg. Slipset følger med når jeg selger ham. Det er jo helt fantastiske tenner på han, og pene, brune øyne. Han står her i stua mi nå med slipset på – uten klær!