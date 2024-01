Margot Robbie får støtte av politiet – melder om «etterforskning»

BARBIE: Skuespiller Margot Robbie spilte hovedrollen i den populære filmen «Barbie», men ble ikke nominert til en Oscar-pris for rollen sin. Foto: Jordan Strauss/AP

Politiet i Australia hevder også at skuespiller Margot Robbie (33) burde blitt nominert til en Oscar, men tar det med en dose humor.

«Barbie»-fansen kritiserte Oscar-nominasjonene da det tirsdag ble kjent at den australske skuespilleren Margot Robbie ikke ble nominert for sin rolle som «Barbie».

Nå hopper også politiet i Australia på for å vise sin støtte til Robbie, som de mener ble robbet for en velfortjent nominasjon.

Genialt og morsomt

«Politietterforskning ettersom Margot ble «Robbiet»: Politiet er i gang med en etterforskning etter at en tidligere beboer i Ramsay Street skal ha blitt frastjålet en Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller,» skriver politiet i delstaten Victoria på Facebook spøkefullt.

Selv om det selvsagt ikke er noen ekte eller pågående etterforskning, er det likevel noe alvor i det de skriver.

Politiet viser sin støtte til Robbie, som bodde i området før, men de griper også muligheten til å informere om et viktig hjelpemiddel.

«Vi vil benytte anledningen til å minne alle nåværende innbyggere i Ramsay Street, og resten av Victoria, om å vurdere å rapportere enhver ikke-hastende kriminalitet, for eksempel tyveri, via vårt online rapporteringsverktøy.»



I kommentarfeltet viser flere at de er helt enig i at hun ble robbet for en nominasjon skuespilleren burde hatt.

«Tiden hennes som beste kvinnelige skuespiller vil komme, og etter suksessen til Barbie vil hun kunne finansiere hvilken som helst film hun vil lage i fremtiden,» skriver en på Facebook.



LOOKALIKE: Politiet hadde plassert bilder av skuespiller Jaime Pressly i innlegget sitt, som ligner på Margot Robbie. Var det med vilje mon tro? Foto: Dan Steinberg/AP

Flere har også latt seg imponere av Victoria-politiets sosiale medier-team, og sier at innlegget deres er genialt og morsomt:

«Den som lager deres innhold på sosiale medier fortjener en lønnsøkning. Strålende!» skriver en annen.

Noen kommenterer at ikke alle kvinnene på bildet er Margot Robbie. Blant annet dukker skuespillerne Jaime Pressly og Emma Mackey i bildet. Begge er veldig like Robbie, og det spekuleres i om bildene er lagt inn med vilje.

Nominert for «Ken»

TV 2 har tidligere skrevet om fansen som hevder at Robbie bar hele «Barbie»-filmen på sin rygg, og at det derfor er urettferdig at hun ikke blir nominert for sin hovedrolle.

Selve «Barbie»-filmen ble likevel nominert til åtte priser, blant annet «beste film». Ettersom Margot Robbie og hennes ektemann, Tom Ackerley, er produsenter for filmen, kan de vinne en Oscar-pris her.



Ryan Gosling (43), som spiller rollen som «Ken», ble Oscar-nominert til beste mannlige birolle.

Han har uttalt i et intervju med ET at det ikke er noen «Barbie»-film uten Robbie og regissør Greta Gerwig, som heller ikke ble nominert.

– Å si at jeg er skuffet for at de ikke er nominert i deres respektive kategorier, ville vært en underdrivelse, sa Gosling i intervjuet.