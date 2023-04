Mann skremte naboens høner til døde – må i fengsel

En kinesisk mann hadde lenge hatt en krangel med naboen sin. Det gikk til slutt ut over hønene hans.

DØDE: En mann skremte flere av naboens høner slik at de døde. Hønene på bildet er ikke hønene som omtales i artikkelen. Foto: Colourbox

Forrige uke ble en kinesisk mann fra Hunan-provinsen dømt til seks måneders fengsel, med ett års prøvetid, av People's Court i Hengyang County.

Årsaken er at mannen har forårsaket døden til 1100 høner, skriver China Daily.

Løp på hverandre

Mannen hadde hatt en pågående krangel med naboen sin, som startet i april i fjor. Da valgte mannen å hugge ned noen trær på naboens eiendom uten å varsle ham om det. Det kommer frem i retten.

Naboens kone merket dette, og tauet bort trærne – det gjorde den dømte mannen sur.

For å hevne seg snek mannen seg inn på naboens eiendom, hvor han har en kyllinggård, og skremte kyllingene med en lommelykt.

Det førte til at hønene ble redde, samlet seg i et hjørne og løp på hverandre – 460 av hønene ble trampet i hjel.

Viste anger i retten

Mannen ble så bedt om å betale naboen 3000 yuan, cirka 4600 norske kroner, for skadene han hadde gjort.

Det gjorde bare mannen enda mer sint, og han snek seg inn til hønene enda en gang for å skremme dem. I retten ble det sagt at totalt 1100 høner døde som følge av de to hendelsene.

Hønene var verdt rett over 21.000 norske kroner.

Retten konkluderte med at den kinesiske mannen forårsaket tap av naboens eiendom med vilje.

Ettersom mannen viste anger for det han hadde gjort mot naboen sin, ble han dømt til fengsel for forsettlig ødeleggelse av eiendom.