Mann hacket byrådsmøte på Zoom – onanerte på skjermen

Flere i byrådet er nå «sjokkerte og forferdet» over det de så under det digitale møtet.

Flintshire Council i Wales hadde nylig et digitalt byrådsmøte for å diskutere avfallsstrategier.

Etter en kort stund ante de at Zoom-møtet var hacket, ettersom det dukket opp flere mystiske meldinger i chat-funksjonen.

Så endret skjermbildet seg, skriver BBC.

Onanerte

En person skal ha fått tak i linken til Zoom-møtet og koblet seg på, før han endret navnet sitt flere ganger i chatten.

Så ble skjermbildet i møtet overtatt av hackeren – som onanerte på skjermen foran alle.

Publikum kan se møtet på nettet, men kun de som har link til Zoom-møtet kan dele innhold.

Møtet skal ha blitt stanset i løpet av få sekunder, da de hørte stemmen til en mann som snakket til byrådet.

Strammer inn sikkerheten

Byrådsmedlem Bernie Attridge kunne ikke tro det han så på iPaden sin.

– Et byrådsmedlem var bekymret for at kontoen deres hadde blitt hacket da meldinger begynte å dukke opp i chat-funksjonen, forteller Attridge.

Han mottok også meldinger fra andre i byrådet som sa de var «sjokkerte og forferdet» over det som hadde skjedd under Zoom-møtet.

Nå ønsker byrådet å stramme sikkerhetsinnstillingene sine for digitale møter, og oppfordrer til å holde møter fysisk i County Hall fremover.

En talsperson fra byrådet sier at de nå går gjennom alle sikkerhetsinnstillinger for kommende møter, og bekrefter at en person fikk tilgang til Zoom-møtet og «delte ekstremt upassende innhold.»

