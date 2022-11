Mann brøt seg inn i feriehus – tok seg et bad og sov i seng

INNBRUDD: Politiet sier at mannen fra Florida prøvde seg på to innbrudd i samme område. Foto: Colourbox

En mann fra Florida følte seg litt for mye som hjemme da han brøt seg inn i et feriehus i forrige uke.

Politiet i Escambia, nord i Florida, fikk inn en melding om innbruddet, og skriver på sin Facebook-side at mannen knuste glasset på verandadøren for å komme seg inn i det tomme huset.

Mannen hadde ikke betalt for å leie stedet – men utnyttet det svært godt likevel.

La igjen flere spor

Etter at mannen kom seg inn, tok han seg et bad i badekaret, fylte opp søppelbøtten med søppel, tok seg en lur på soverommet og laget seg en god kopp med kaffe.

Kaffekoppen glemte mannen til og med igjen ute på verandaen.

– La oss bare si at han ikke er av den typen kriminell som forsøkte å dekke sporene sine, skriver politiet i innlegget sitt og legger til:

– Dette er feil måte å feriere på.

Ifølge India times var mannen borte da politiet kom frem til feriehuset, men senere samme dag fikk de melding om et innbruddsforsøk i samme område.

Så etter «Tony»

Ifølge avisen The Miami Herold skal en kvinne ha fortalt politiet at en mann dro i dørhåndtaket hjemme hos henne.

Da hun spurte hva mannen holdt på med, svarte han at han så etter «Tony», og dro.

Senere ble det klart at dette var samme mann som hadde brutt seg inn i feriehuset, ettersom han hadde lagt igjen flere spor for politiet.

Mannen er nå arrestert for innbrudd og skade på eiendom.

I 2020 gjorde en australsk mann et annet merkelig innbrudd. Han tok seg inn på et museum hvor han stjal kunst og tok flere selfier med dinosaurskjelett. Se video av hendelsen under: