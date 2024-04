Mann arrestert etter 27 år på rømmen

Politiet i Chester håper arrestasjonen kan være til en advarsel for andre på rømmen, om at de vil bli funnet – uansett hvor de gjemmer seg.

Torsdag ble en 80 år gammel mann arrestert på Heathrow flyplass i Storbritannia, etter at han landet med et fly fra Thailand.

Mannen hadde vært på rømmen i 27 år, etter at han ikke møtte opp til en rettssak i Chester Crown Court i 1997, skriver Sky News.

Må i retten

Da 80-åringen ikke stilte i retten i 1997, var han siktet for to alvorlige seksualforbrytelser og flere tilfeller av støtende seksuell atferd mot mindreårige.

Hendelsene skal ha skjedd mellom år 1969 og 1971.

Nå har mannen blitt varetektsfengslet av Cheshire-politiet, og må snart møte i retten på ny.



Politiet forteller at de aldri sluttet å lete etter mannen, til tross for at det tok 27 år.

De håper at de endelig kan legge lokk på saken - for alle involverte.

Blir funnet – uansett

Cheshire-politiet håper også at arrestasjonen vil fungere som en advarsel til andre mistenkte som er ettersøkt.

– Det demonstrerer at uansett hvor du gjemmer deg, vil vi finne deg. Og du vil da bli arrestert, sier inspektør Elanor Atkinson fra Cheshire politi.

Det britiske politiet har blant annet samarbeidet tett med en offiser fra National Crime Agency, som har vært lokalisert i Thailand, for å spore opp mannen.