Mann (68) bitt av pytonslange – da beit han tilbake

En 68 år gammel mann fra Thailand skulle bare ta seg en lur da han plutselig våknet på grunn av store smerter i foten sin forrige uke.

Da han sjekket etter, så han en svær pytonslange som hadde surret seg rundt foten hans og bitt ham, melder Fox News.

Beit til

Slangen er identifisert som en nettpyton, som er kjent for å være verdens lengste slange, ifølge Store norske leksikon.

Det har skjedd at pytonslangen har spist både mennesker og andre husdyr.

Mannen ropte etter hjelp mens han kjempet for livet mot slangen. Han var også redd for at slangen skulle ødelegge beinet hans.

Ettersom ingen svarte på ropene hans, måtte mannen redde seg selv.

Da tok han igjen med samme mynt – og beit slangen tilbake.

Var sulten på kylling

Redningsmetoden funket, for slangen løsnet på grepet med en gang mannen beit.

Til slutt klarte han å få tak i hodet og kaste den bort.

Mannen fortalte politiet at han tror slangen kom hjem til ham fordi den egentlig ville spise kyllingene han har på baksiden av rommet sitt.

Dette er ikke første gang mennesker i Thailand opplever å bli angrepet av slanger mens de sover.

Ifølge Fox News opplevde en 75 år gammel kvinne i 2019 at en slange snek seg innpå henne og beit til mens hun sov.

Selv vet hun ikke hvorfor den angrep, ettersom hun ikke truet den, og turte ikke sove på rommet sitt igjen.