Mann (47) brakk foten på grunn av turbulens

AUCKLAND: Da flyet fra Air New Zealand landet på flyplassen i Auckland, ble mannen fraktet til sykehus. Foto: WILLIAM WEST

Det ble en smertefull reise for en passasjer som brakk beinet sitt bare 30 minutter inn i en sju timer lang flytur.

En 47 år gammel mann, som opprinnelig er fra Tyskland, hadde planlagt en reise sammen med kjæresten sin i New Zealand for en hel måned.

Men da han skulle fly fra Bali til Auckland i New Zealand forrige uke, gikk ikke alt helt som forventet, det skriver News.com.au.

Smertefulle timer

Etter 30 minutter i lufta skulle mannen gå ut fra toalettet på flyet, da det plutselig ble utsatt for kraftig turbulens.

Ifølge mannen, var det akkurat som om flyet falt, og han var uheldig og brakk foten sin som følge av de brå bevegelsene.

Piloten til Air New Zealand kom ut fra cockpiten for å beklage til passasjerene like etter hendelsen, og kabinpersonalet sjekket opp med 47-åringen som brakk foten.

Det var en lege om bord, men det eneste de kunne tilby var smertestillende tabletter som kunne dempe noe av smertene.

Mannen måtte derfor forberede seg på seks timer med smerter, før ambulansepersonell ventet på ham i Auckland.

Noen passasjerer ble også bedt om å flytte seg fra setene sine, slik at 47-åringen kunne ligge resten av flyturen for å lette på smertene.

Sikkerhet i høysete

En talsperson fra Hato Hone St. John forteller at de fikk melding om en passasjer som hadde pådratt seg en turbulensrelatert skade, og personen ble fraktet til Middlemore sykehus.

Flyselskapet Air New Zealand har også bekreftet hendelsen, og forteller at flyet møtte på en såkalt «klar luftturbulens».

Dette oppstår i skyfrie områder, og er derfor ikke synlige for pilotene.

Ifølge David Morgan, fra Air New Zealand, går kabinbesetningen gjennom flere prosedyrer ved skader om bord i et fly. Det blir også tatt løpende vurderingen på om flyet bør snu, eller om det kan fortsette flyvningen sin.

Blant annet vil Flightcare Global alltid bli kontaktet ved ulykker, kabinbesetningen sjekker også alltid om det er en lege om bord for å få hjelp, de vurderer nivået av medisinsk behandling og sjekker om individet selv ønsker å fortsette til den tiltenkte destinasjonen.

– Vårt mannskap er opplært til å reagere på medisinske nødssituasjoner, og prioriterer alltid sikkerhet og velvære til de reisende om bord på flyet, sier Morgan.

Ingen andre passasjerer skal ha blitt skadet under flyturen.