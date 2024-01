Mann (32) saksøker 27 kvinner han har datet

Flere innlegg på Facebook fikk begeret til å renne over for 32-åringen fra Chicago i USA.

En 32 år gammel mann fra Chicago hevder ryktet hans har blitt skadet etter at flere kvinner har skrevet negative omtaler om ham i en Facebook-gruppe.

Nå saksøker han kvinnene for 75.000 dollar, skriver Fox News. Det tilsvarer nærmere 800.000 norske kroner.

«Red flags»



Alle de 27 kvinnene skal ha datet 32-åringen tidligere, og har i ettertid skrevet i den store Facebook-gruppen «Are We Dating The Same Guy» at han blant annet var klengete.

I tillegg skal noen kvinner ha skrevet at han viftet med pengene sine, snakket om at de ikke ville se hans dårlige side, kalte dem slemme ting fordi de ikke ville ligge med ham og «ghostet» dem.

Chicago-mannen hevder at han har blitt utsatt for ærekrenkelse, ondsinnede løgner og krenking av privatlivet.

Facebook-gruppen er for kvinner som deler erfaringer med menn de har datet – ofte såkalte «red flags», eller negative erfaringer, for å advare andre kvinner.

Kvinnene som blir saksøkt, skal ha delt både navnet og bilder av amerikaneren i den lukkede gruppen.

Stress og angst

32-åringen tror flere menn kan ha blitt utsatt for det samme, og hengt ut i gruppen, uten at de vet om det.

I søksmålet kommer det frem at mannen har kjent på «personlig ydmykelse, psykiske plager og lidelser, stress, angst og tapt inntekt» som følge av de påståtte falske og ærekrenkende uttalelsene.

Han forteller også i søksmålet at kvinnenes oppførsel er grusom og å gå langt over streken.