Mann (26) onanerte mens han spionerte på kvinne i vaskekjeller

Nå er han dømt for å ha krenket kvinnen.

Forrige uke ble en 26 år gammel dansk mann dømt i tingretten i Odense for å ha onanert i en vaskekjeller mens hans stirret på en kvinne.

Det skriver den danske regionsavisen Fyens.

Shortsen på knærne

Kvinnen fortalte i retten at hun har et vaskefirma, og vasker trappene i bygget hvor 26-åringen bor.

I juli i år møtte hun på mannen da han var på vei ned til vaskerommet. Mannen snakket i telefonen mens han gikk forbi henne.

Hun fortsatte å vaske trappene, men merket at det ble helt stille på et tidspunkt.

Da hun kom til bunnen av trappa til vaskekjelleren, så hun 26-åringen som stirret mot henne med shortsen på knærne mens han onanerte.

Selv om blikkene deres møtte hverandre, stoppet han ikke det han holdt på med, og dekket seg heller ikke til.

Kvinnen løp så ut av bygningen og ringte mannen sin for å fortelle om hva som hadde skjedd.

«Vil du ha sex?»

Dette er ikke første gangen de har møtt hverandre, ifølge kvinnen.

Tidligere i vår kom mannen bort og tok et bilde av kvinnen. Først trodde hun at han skulle sende en klage på jobben hun gjorde, men så spurte han henne: «Vil du ha sex?»

På dette tidspunktet holdt hun på å le, og sa at han kunne finne en jente på sin egen alder.

Kvinnen fortalte så at hun alltid hadde vært redd for å gå ned i vaskekjelleren etter denne hendelsen.

Fikk en trang til å onanere

Den 26 år gamle mannen nekter for å onanert på grunn av kvinnen.

Mannen forklarte at han hadde vært på en sykkeltur, og gikk til vaskekjelleren for å vaske klær – da fikk han en trang til å onanere.

Han fortalte i retten at han stilte seg i et hjørne der ingen kunne se han, bortsett fra ryggen, og sa at han ikke la merke til kvinnen.

Tidligere hadde han derimot fortalt politiet at han var godt klar over kvinnens tilstedeværelse.

Mannen påsto at hun ikke kunne ha sett hans penis.

Retten konkluderte med at kvinnens fremstilling av saken var detaljert og troverdig. Den 26 år gamle mannen ble derfor dømt for å ha krenket kvinnen, og må betale ti dagbøter på 500 kroner som straff.