– Man er ikke «billig» dersom man har sex på første date

Skal man følge rådet til den New York-baserte relasjons-, sex- og mentalhelseterapeuten Rachel Wright, kan det være flere fordeler ved å hoppe til sengs allerede på første date.

Det skriver Daily Mail.

Snakk om forventninger

– Sex på første date kan være fordelaktig – hvis du da ønsker å ha sex på første date. Det finnes ikke noe riktig tidspunkt for å ha sex, mener Wright.

Relasjonsterapeuten begrunner svaret med at det kan være med på å avgjøre tidlig om du i det hele tatt ønsker å fortsette forholdet eller ikke.

Hun tror at gammeldagse idealer om å ikke gi alt med en gang, kan skape skam for de som ønsker å være intime på det første møtet.

Sexleketøyskjeden Lovehoney gjennomførte nylig en undersøkelse der 2000 voksne deltok. Der kom det frem at 49 prosent hadde hatt sex på første date.

I en eldre undersøkelse, gjort av Møteplassen i Norge i 2013, svarte 43 prosent av 1663 single nordmenn at det er greit å ha sex på første date.

– Helt valgfritt

Spesialist i sexologisk rådgivning og seksualitetsundervisning Margrete Wiede Aasland, er enig med Wright om at det må bli mindre skamfullt å ha sex på første date.

– I Norge tenker vi ikke særlig på at man er «billig» dersom man har sex på første date lenger, sier hun til TV 2.

– Det å ha sex på første date er jo helt valgfritt. For noen kjennes det ok ut, man fortsetter å date - og blir kanskje kjærester.

VALGFRITT: Sexolog Margrete Wiede Aasland mener det er valgfritt om man vil ha sex på første date eller ikke. Foto: Privat

Hun forklarer at noen av fordelene ved sex på første date, kan være å få dekket seksuelt behov, bli tilfreds med at noen ønsker deg seksuelt eller skape et spennende seksuelt møte hvor begge ønsker å utforske mer.

Wiede Aasland understreker at det er viktig at sexen er frivillig fra begge parter, og at man ikke føler at man må eller bør stille opp.

Hun forklarer at noen kan synes det er kleint med sex på første date, fordi man ikke kjenner hverandre, eller av andre grunner:

Sex på første date Ifølge en undersøkelse gjort av Lovehoney har 49 prosent hatt sex på første date. 53 prosent svarte at de hadde sex på første date fordi de nyter det. 46 prosent ville se om de hadde en seksuell tilknytning til personen tidlig, og 20 prosent ville se om de aksepterte deres fetisher. 47 prosent svarte at de ønsket å vente med sex, fordi de ikke ville være seksuelt intim med en ukjent person.

38 prosent sier at de ikke tror på å ha sex på første date, og 32 prosent sier at de bare har sex med mennesker de er emosjonelt knyttet til. Kilde: lovehoney.com

– Noen som går på date har kanskje noe i bagasjen som gjør at de aller helst ønsker å vente med å ha sex, eller de liker bedre å være trygg på en person, sier Wiede Aasland.

– Noen er vant til one night stand og synes sex med en ny partner kjennes helt ok ut. Noen dater for sex, andre for å finne en livsledsager.

Hun oppfordrer til å finne ut om man har satt seg samme mål før man drar på en første date.

Datingmarkedet har endret seg

Familieterapeut og sexolog ved Curasenteret, Thomas J. Winther, mener at det ikke er noen spesielle fordeler eller ulemper ved å ha sex på første date.

– Du skal ha sex med den du ønsker, som også vil ha sex med deg, når du ønsker det, sier han til TV 2 og legger til:

– Det er ikke nødvendig at det skjer på første date. Det er mye man ikke vet den første daten, men det er heller ikke skadelig å ha sex på første date.

TIDLIG ELLER SENT: Sexolog Thomas J. Winther mener at ingen kan si når det er for tidlig eller for sent å ha sex. Foto: Privat

Familieterapeuten understreker at det er viktig at de som velger å vente med sex, kun gjør det fordi de selv ønsker å vente – ikke fordi det er forventet av dem.

Winther mener at ulike trosretninger kan være en av årsakene til at man har et blandet syn på sex, og at noen kan føle skam dersom de har sex tidlig.

Han mener likevel at folk ikke burde kjenne på skam rundt seksualiteten sin:

– Ingen skal si at det er for tidlig eller for sent. Det er opp til hver enkelt, sier sexologen.

Winther forteller at samfunnet og datingmarkedet har endret seg den siste tiden:

– Før traff folk hverandre på arbeid, skole eller fritidsaktiviteter. Nå har ting blitt annerledes, og man er ute for å treffe en partner. Derfor tipper jeg at det er flere som har sex på første date nå enn før, sier han.