Måkedrama i Stavanger: – Hakket hull i hodet

Om sommeren er det flere ting som kan plage oss nordmenn. Det kan være høye flypriser, ustabilt vær eller altfor mange måker.

I Stavanger er det nå så mange måker som flyr over byen og stjeler maten til forbipasserende, at kommunen har satt opp et skilt for å advare folket.

MIDT I SENTRUM: Kommunestyret har satt opp fareskiltet for å holde innbyggerne unna faren – måker. Foto: Håkon Borge Fredriksen / TV 2

Hakket hull i hode

Kjartan Møller (50) er fungerende kommunedirektør i Stavanger denne uken, og han har sett måkeproblemet på nært hold.

FRUSTRERT: Direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune, Kjartan Møller. Foto: Elisabeth Tønnesen

– Det er et måkepar som har bygget seg en bolig på taket til kontoret vårt. De beskytter reiret sitt med stor risiko for de lokalt ansatte. Det er en illsint måkemor som har hakket hull i hodet på en kollega, sier Møller til TV 2, og fortsetter:

– Måken fløy ned. Hakket hull i hodet til kollegaen min, og gulpet på vedkommende etterpå. Ingen god dag på jobb akkurat.

Den fungerende kommunedirektøren understreker at problemet var betydelig større i juni, og er på bedringens vei.

– Vi har satt opp skiltet fordi det er et par aggressive måker som kommer stupende ned mot forbipasserende. Folk må være oppmerksomme på angrep fra oven.

Møller deler fire gode tips til å ikke bli utsatt for måkeangrep.

Fire tips til å unngå angrep 1. Flytt deg vekk. 2. Se opp og sjekk at det ikke kommer noen måker. 3. Gå inntil en vegg. 4. Hold hånden din over hodet, eller bruk paraply. Måkene angriper høyeste punkt.

Grusomme og forferdelige

En som ikke er særlig begeistret for måkekaoset er studenten Hilde Hestnes (22).

LEI: Hilde Hestnes (22) har nettopp blitt ferdig med bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon i Stavanger. Foto: Privat

– De er grusomme og forferdelige. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke er utrydningstruet. Jeg kan ikke forstå hvorfor de skal reddes. Måkeungene må være større i Stavanger enn voksne måker ellers i landet, sier Hestnes til TV 2.



Selv har studenten opplevd at måkene har stjålet nattmat fra både seg selv og venninnene hennes.

Det er spesielt én hendelse hun husker ekstra godt.

– Jeg stod i kø på Burger King i en halvtime for en vegetarburger. Jeg tok en bit og så kom en måke og tok resten. Jeg var midt mellom et vors og byen. Jeg var dødssulten, sier Hestnes.



Venninnen til Hestnes, Ingrid Steine Mjelde (21), er også en av de uheldige som måtte ofre nattmaten sin til de griske måkene.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Nå har 22-åringen bodd tre år i oljebyen – eller «måkebyen» – og opplever at det i år er mer ekstremt enn tidligere.

– Du ser at måkene har unger i nærheten, og så står de på et tak og venter på deg. Plutselig kommer de og angriper deg. Da er det bare å ta på hetta og løpe, forteller Hestnes.



Selv om kommunen har satt opp fareskiltet, føler ikke studenten at det hjelper noe særlig.

– Skiltet hjelper ikke. Det skaper bare frykt. Hvis du sitter på en restaurant på torget og går på do, så kommer måkene og spiser opp maten din med en gang, sier hun, og fortsetter:

– Bli kvitt måkene, tenker jeg.