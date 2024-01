Linda (27) dro på modell-oppdrag – hun kom aldri hjem igjen

Hver dag – på samme klokkeslett – ringer Linda Sobek (27) til moren sin, Elaine, for å slå av en prat. Mor og datter, som bor i Hermosa Beach i den amerikanske delstaten California, står hverandre svært nært.



Under telefonsamtalen torsdag 16. november 1995 forteller Linda, som jobber som fotomodell og skuespiller, at hun skal på et fotooppdrag senere på dagen. Hun utdyper ikke noe mer.

Dagen etter ringer ikke datteren på det sedvanlige tidspunktet. Elaine prøver å ringe henne, men får ikke noe svar.

Elaine blir urolig og ringer datterens agent. Agenten var litt irritert siden Linda ikke hadde møtt til sin karrieres viktigste audition denne morgenen: En gjesterolle i den populære situasjonskomedien «Married… With Children» («Våre beste år»/«Bundy»).

Dette får alarmen til å gå hos moren Elaine. Hun frykter at noe forferdelig har skjedd med datteren.

DATTER OG MOR: Linda Sobek med moren Elaine. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Medieinteresse fører til etterforskning

Hun ringer politiet og melder Linda savnet, men politiet prioriterer ikke henvendelsen og ber moren ha is i magen.

Linda var tidligere medlem av cheergruppen til fotballaget Los Angeles Raiders: The Raiderettes. Når Raiderettes-apparatet får høre at Linda har forsvunnet, sender de ut en savnetmelding.

Dette gjør at pressen finner interesse i saken, og innen lørdag 18. november er Linda på avisforsider over hele USA. Mediestormen fører til at politiet nærmest tvinges til å ta forsvinningen på alvor.

MYE OPPMERKSOMHET: Lindas forsvinning fikk mye oppmerksomhet etter at Los Angeles Lakers' cheergruppe, The Raiderettes, sendte ut en savnetmelding. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Politietterforskerne har få spor å følge, men første steg er å finne ut hva slags fotooppdrag Linda reiste ut på dagen hun forsvant.

Linda skrev slavisk ned alle gjøremål i kalenderboken sin, men boken er ikke å finne i leiligheten hennes.

Fem dager etter forsvinningen – uten nevneverdig progresjon – mottar politiet en telefonoppringning fra Bill Bartling. Bill forteller at han tre dager tidligere hadde observert en rekke profesjonelle fotografier av Linda i en søppelbøtte i nærheten av nasjonalparken Angeles National Forest. Bill kjente igjen ansiktet hennes fra en nyhetssending, og følte det var sin plikt å varsle.

Politiet får Bill til å vise dem hvilken søppelbøtte han fant fotografiene, men søppelbøtten er nå tømt.

Politiet tar derfor kontakt med søppeldyngen hvor avfallet leveres. De søker gjennom mange søppelcontainere for å se om de finner flere bilder og – ikke minst – noe som kan peke etterforskningen i riktig retning.

FANT MODELLBILDER: Flere profesjonelle bilder av Linda ble funnet i en søppelkasse i nærheten av en nasjonalpark. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Den skitne jobben lønner seg. I en av containerne finner de flere modellbilder av Linda, samt kalenderboken hennes. Kalendersiden for 16. november er revet ut.

I søppelet finner politiet også en leieavtale for en Lexus-bil – noe de synes er interessant, siden Linda har stilt som modell i en lang rekke bilreklamer.

SØKTE GJENNOM SØPPEL: Politiets bilde fra containersøket. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Leieavtalen er signert av 37 år gamle Charles Rathburn.

Fotografen Charles

Etterforskerne ringer først til det lokale Lexus-kontoret og spør om de kjenner Charles Rathburn. Lexus-representanten bekrefter at Charles – en etterspurt bil-fotograf – leide en Lexus til fotografering, og at bilen ble levert tilbake den 20. november.

FOTOGRAF: Charles Rathburn ble knyttet til Lindas forsvinning etter funn av en leieavtale for en Lexus-bil. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Når etterforskerne ringer Charles, bekrefter han at han kjenner Linda. Han forteller også at han møtte henne på spisestedet Denny’s den 16. november – samme dag hun forsvant.

Møtet var egentlig et jobbintervju, forteller Charles. Han trengte en modell til Lexus-fotograferingen, og ville se om Linda var riktig person for jobben. Han forklarer videre at Linda ble med ut til bilen hans, hvor hun viste ham bildeporteføljen sin. Charles avslutter historien med å si at han takket nei til å jobbe med Linda. Hun gikk da ut av bilen, og satte seg inn i sin egen bil og kjørte av gårde.

BILMODELL: Linda Sobek gjorde mange fotooppdrag i forbindelse med bilmagasiner. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Charles blir bedt om å komme til politistasjonen klokken 12.00 for dypere samtale, men han møter ikke opp. Når de ringer ham og spør hvor han er, sier han at møtet må utsettes til 14.00. Han føyer deretter til: «Jeg antar at det er viktig at dere prater med meg, siden jeg er den siste personen som så Linda». Etterforskeren forbauses av setningen – de hadde nemlig aldri sagt til Charles at han er den siste som så henne. Mistanken styrkes om at Charles har noe med forsvinningen å gjøre.

Klokken 14.00 dukker ikke Charles opp på politistasjonen. Fraværet gjør at han rykker til topps på politiets liste over mistenkte.

Politiet kjører til Denny’s-restauranten Charles møtte Linda, og noe av de første de ser er Lindas hvite Nissan-bil på parkeringsplassen. Den har mye støv på seg, og har utvilsomt stått parkert i flere dager.

FANT LINDAS BIL: Linda Sobeks bil ble funnet parkert utenfor Denny's-restauranten. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Spaner Charles når han skyter

Politiet plasserer et overvåkingsteam utenfor hjemmet til Charles i Hollywood. Etter å ha spanet boligen i en periode, ser spanerne noe som får dem til å gape.

Charles står i oppkjørselen og krangler høylytt med to personer. Han tar deretter frem en revolver og avfyrer et skudd i bakken, som rikosjeres inn i armen på den ene personen han krangler med.

Sekunder senere ankommer Los Angeles-politiet og arresterer Charles. Spanerne sitter i sivilbilen og ser det hele.

Etterforskerne kjører til Hollywood-politistasjonen for å få Charles i tale. De får vite at Charles har drukket alkohol og er ikke ved sine fulle fem. Han snøvler og er merkbart nervøs.

Charles endrer nå sin opprinnelige historie om møtet med Linda på Denny’s-restauranten. Han hevder at etter Denny’s-møtet, kjørte de sammen inn i Mojaveørkenen i Lexusen. Han fotograferte bilen med Linda stående foran i poserende positurer. Charles’ historie avsluttes med at han skulle demonstrere noe med Lexus-bilen, som gjorde at han – ved et uhell – kjørte henne ned og drepte henne.

Charles sier han prøvde livredning, og vurderte å ta henne til sykehus, men fikk panikk og begravde henne i ørkenen.

Politiet tror ikke på ham. Charles beordres til å vise hvor han begravde henne. De tar ham med i et helikopter, men etter seks timer med søk, gir politiet opp – med en sterk mistanke om at Charles ikke ønsker å si hvor Lindas kropp er.

Han føres tilbake til varetektsfengsel og arresteres for drap.

Politiet får ransakingsordre til å undersøke Lexus-bilen han brukte, og finner ingen tegn til at bilen har truffet en person.

INGEN SKADE: Lexus-bilen Charles Rathburn angivelig skulle ha påkjørt Linda med, viste ingen tegn til skader. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Ved å ransake Charles’ bolig, finner politiet over hundre skytevåpen, samt en bag med tau, tape og alkohol.

Dagen etter får etterforskerne en overraskende telefon fra fengselet: Charles har forsøkt å ta sitt eget liv. På veggen i cellen skrev han med sitt eget blod: «Jeg er lei meg, jeg mente ikke å skade noen».

Medisinske undersøkelser viser at Charles aldri var i livsfare, og politiet tror selvmordsforsøket var bevisst mislykket med hensikt om å vinne sympati.

Arresteres etter funnet av Linda

På sykehuset avhøres Charles nok en gang, og han sier seg nå villig til å hjelpe. Han blir med politiet i enda en helikoptertur.

Fra helikopteret peker Charles ut et sted i ørkenen fra lufta – et sted han ikke pekte på i forrige helikopterrunde. De lander og undersøker området. Når en stor stein veltes over, finner de Lindas kropp under den.

HER LÅ LINDA: Politiets bilde av funnstedet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Obduksjonen viser ingen tegn til at Linda ble påkjørt av en bil. Hun har synlige forsvarssår, og det er taumerker på kroppen som matcher tauet som ble funnet hjemme hos Charles. Linda var også blitt seksuelt misbrukt. Den offisielle dødsårsaken slås fast til å være kvelning.

Etter rettssaken i oktober 1996, bruker juryen seks timer på å finne ham skyldig. Charles Rathburn dømmes til livstid i fengsel – hvor han til dags dato befinner seg.

DØMT: Fotografen Charles Rathburn ble dømt til livstid i fengsel for drapet på modellen Linda Sobek. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Den nye true crime-serien «The Real Murders of Los Angeles» er tilgjengelig på TV 2 Play.