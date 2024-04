Leverte inn bok 100 år for sent – slapp heftig bot

Boten for den gamle bibliotekboken skulle vært på omtrent 150.000 kroner.

Tidligere i år leverte en kvinne tilbake en bok til biblioteket Poudre Libraries, som før het Fort Collins Free Public Library, i Colorado i USA.

Broren hennes hadde funnet boken blant morens eiendeler, og de fikk seg litt av en overraskelse da de oppdaget en spesiell detalj:

Boken skulle egentlig blitt levert til biblioteket for 105 år siden.

Det skriver New York Post.

– Fantastisk

Boken var en roman av Sir Walter Scott ved navn «Ivanhoe», og den var merket med bibliotekets navn, nummer, utlånsregler og en forfallsslipp med dato for når boken skulle leveres.

Poudre Libraries skriver på sine sider at datoen for bokens leveringsfrist var satt til 13. februar 1919.

Utlånslisten viste at boken bare hadde blitt lånt ut tre ganger før den forsvant, og den var i god stand.



– Dette er helt fantastisk, sier Annaclaire Crumpton som er digital kommunikasjonsspesialist for biblioteket.

De er glade for at familien leverte boken tilbake igjen.

– Det gir en fantastisk historie, og viser en slags tidløshet av bøker, legger hun til.

I GOD STAND: Den gamle boken er fortsatt like hel og fin, selv etter så mange år. Foto: Poudre Libraries

Slapp unna bot

Vedkommende som hadde lånt boken, kunne egentlig ventet seg et heftig gebyr etter en så sen leveranse.

Ifølge Poudre Libraries ble det krevet to øre per dag etter leveringsfristen. Ettersom boken ble levert over 100 år etter fristen, hadde beløpet vært omtrent 700 dollar i gebyr ved levering.

Justeres prisen til dagens prisverdi, ville det tilsvart en bot på 14.000 dollar, som vil si rundt 150.000 norske kroner.

Heldigvis sluttet Poudre Libraries å kreve gebyrer for forsinket leveranse i november 2020 – så den heftige boten droppes.

Den gamle boken skal få «pensjonere» seg, ettersom de allerede har flere versjoner av «Ivanhoe» hos biblioteket. Derfor vil boken enten ende opp på et lokalt museum, eller vises frem i biblioteket.