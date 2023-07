Lege puttet egen sæd i kvinnes kaffekopp

SÆD: I denne kaffekoppen fant en britisk kvinne sædrester etter fastlegen Nicholas Chapman. Nå er Chapman dømt for forsøk på en seksuell handling uten samtykke. Foto: Avon and Somerset Police / SWNS

Sukker, melk eller havremelk – det er mange ingredienser du kan tilsette i den varme, rykende kaffekoppen din.

Det er likevel innhold eller spesielle væsker du trolig ikke vil ha i kaffetåren.

I september 2021 kokte og serverte den britiske fastlegen Nicholas Chapman (55) en kaffekopp til en kvinne.

Kvinnen ante fred og ingen fare da hun skulle ta siste slurk av kaffen – men så oppdaget hun til sin store forskrekkelse restene på bunnen av koppen – nemlig sæd.

SKYLDIG: Den britiske fastlegen Nicholas Chapman ble funnet skyldig i rettssaken om sæden i kvinnens kaffekopp. Foto: Avon and Somerset Police / SWNS

Forrige måned ble Chapman – som arbeidet ved North Curry Health Centre i Taunton – dømt for forsøk på en seksuell handling uten samtykke etter å ha puttet kroppsvæsken sin i kvinnens kopp.

Det melder blant andre BBC.

Nektet for forbrytelsen

Kvinnen ble mistenksom etter kaffeepisoden for to år siden, og beholdt restene av kaffen, så de kunne bli DNA-testet av politiet.

Da testresultatet kom, ble det bekreftet at innholdet i kaffen var sperm, og at den tilhørte Chapman.

Juryen i retten mente at legen la sæden i koppen for seksuell tilfredsstillelse.

55-åringen hevdet derimot at han nettopp hadde onanert, og at det var rester av sæd på hendene hans da han skulle skjenke kvinnen kaffe. Han nektet for å ha begått den seksuelle forbrytelsen.

Dommer Rupert Lowe kalte Chapmans forklaring for «absurd».



I retten fortalte kvinnens advokat at hun hadde kjent seg fysisk dårlig etter hendelsen.

«Han har fått meg til å føle meg maktesløs. Den utspekulerte og feige handlingen har sjokkert meg. Hvis dette var et fysisk angrep, hadde jeg kanskje i det minste hatt en sjanse til å forsvare meg», het det i uttalelsen fra den fornærmede kvinnen.



Dømt

Torsdag 6. juli falt dommen.

Dommeren dømte Chapman til tolv måneders samfunnstjeneste, og ble pålagt å utføre 200 timer med ulønnet arbeid. Videre skal han betale 46.500 kroner i saksomkostninger.

55-åringen kan ikke nærme seg kvinnen de neste ti årene. Legen kan heller ikke arbeide med barn eller sårbare personer.