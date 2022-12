Lege delte ut dødelige morfindoser – skal ha drept opptil 250 pasienter

Legen Harold Shipman betegnes som Storbritannias verste seriemorder. Han ble dømt for å ha myrdet 15 pasienter, men offisielle rapporter sier at han skal ha 250 liv på samvittigheten.

STOR OPPMERKSOMHET: De mange drapene har fått stor oppmerksomhet i England. Her leser en mann nyheten om at Shipman har tatt sitt eget liv. Foto: Scanpix

«Dødsengelen» og «Doktor død» er to av kallenavnene Harold Shipman har fått tildelt. I januar 2000 ble den engelske legen fengslet på livstid for å ha drept 15 av sine pasienter, men det sies at han kan ha drept så mange som 250 personer gjennom sin karriere.

I barndommen var Harold sin mors favoritt, og gutten fikk tidlig en følelse av å være bedre enn andre. Harold var bare 19 år da moren Vera døde av lungekreft. Han skal ha blitt helt knust, og bestemte seg raskt for at han ville bli lege.

SERIEMORDER: Harold Shipman ble dømt for å ha drept 15 av sine pasienter, men i ettertid har det kommet frem at han trolig drepte rundt 260 personer. Foto: Scanpix

21 år gammel kom han inn på medisinstudiet ved Leeds University, og syv år senere begynte han ved en legepraksis i Todmorden, Yorkshire.

Ingen fattet mistanke om at han kunne være truende til å ta liv på dette tidspunktet. Men før han forlot praksisen, drepte han sitt første offer.

Ble avhengig av rus

Eva Lyons ble drept på 71-årsdagen sin i 1975. Hun hadde kreft, og under et hjemmebesøk ga Harold henne en dødelig dose Pethidine – farmasøytisk heroin. Han skal senere ha gått inn og endret journalen hennes, slik at dødsfallet ikke virket mistenkelig.

RESEPTER: Harold Shipman skrev ut falske resepter. Foto: Scanpix

Selv skal legen dessuten ha utviklet et avhengighetsforhold til det smertestillende stoffet, og i februar året etter ble han dømt for å ha forfalsket resepter med store mengder av stoffet. Ifølge Biography.com, skal han ha skrevet ut en resept så stor at den kunne ha drept 360 personer. Harold mistet jobben og måtte betale en bot på rundt 70.000 for dokumentforfalskning.

Urovekkende mange dødsfall

Det gikk dessverre ikke mange år før drapsmannen igjen var tilbake i legefrakk. Etter å ha mottatt psykiatrisk og medisinsk hjelp, dukket han opp som fastlege ved Donneybrook Medical Center i Hyde, Stor-Manchester. Der skal han ha opparbeidet seg tillit både til pasienter og ansatte. I nærmere to tiår gikk hans groteske handlinger under radaren, men det skal ha vært 71 personer som måtte bøte med livet mens han jobbet der.

I 1998 begynte begravelsesbyråene i byen å legge merke til at Shipmans pasienter døde hyppigere enn normalt.

En legekollega, Linda Reynolds, reagerte også på dette, og tok kontakt med rettsmedisinsk kontor. Politiet ble kontaktet, og en hemmelig etterforskning ble satt i gang. De fant ingenting å felle ham på, så etter en stund ble han renvasket.

Mange har spurt seg om hvordan han kunne komme unna med en dødsrate som var rundt ti ganger høyere enn kollegenes. Og hvorfor visste ingen om hans dom for å ha forfalsket resepter?

Da Shipman ble sparket fra Todmorden legepraksis, fikk han en høy bot, men mistet ikke lisensen av General Medical Council (GMC), tilsynsorganet for leger. I stedet sendte de ham et strengt advarselsbrev - og lot ham fortsette praksisen.

Forfalsket testament

Ofrene var stort sett eldre pasienter som han gjorde hjemmebesøk hos, og delte ut dødelige injeksjoner til. I ettertid forfalsket han journalene deres for å forklare dødsårsaken. Den eldste av ofrene var 93 år gamle Anne Cooper, og den yngste var Peter Lewis på 41.

Drapsfesten nærmet seg slutten i 1998, da advokaten Angela Woodruff ikke aksepterte dødsårsaken til moren, Kathleen Grundy. 81-åringen var en aktiv og velstående kvinne, og ble funnet død i sitt eget hjem 24. juni 1998.

Shipman fortalte Woodruff at det ikke var nødvendig med obduksjon, da dødsfallet var naturlig.

Kort tid etter begravelsen, fant Angela et testament der det stod at moren hadde testamentert rundt fire millioner kroner til legen, uten å tilgodese henne eller barna.

Politiet ble varslet, og kriminalbetjent Bernard Postles kom raskt til samme konklusjon som advokaten: Kathleen hadde trolig blitt drept.

Grundys kropp ble gravd opp, og en obduksjon avslørte at hun hadde dødd av en morfinoverdose. Hjemme hos Shipman fant de flere pasientjournaler, en samling smykker, samt en skrivemaskin som det forfalskede testamentet skal ha vært skrevet på.

MÅTTE GRAVES OPP: Flere tidligere pasienter måtte graves opp for å obduseres. Her undersøker politiet Irene Turners lik. Foto: Scanpix

Spenningssøkende

Politiet ba de lokale helsemyndighetene om å sjekke journalene til 19 av hans avdøde pasienter. Den medisinske rådgiveren var ikke klar over at journalene kunne være forfalsket, så han trodde opplysningene stemte, og Shipman var fri til å drepe ytterligere tre pasienter før han ble arrestert i februar 1999.

– Jeg tror Shipman søkte spenning. Det handlet om mulighet og risiko – «hva er sjansene for at jeg blir tatt?». Han visste at hvis det var en eldre person, kunne han avskrive dødsfallet ved hjelp av en enkel dødsattest og slippe unna med det, slik han gjorde, har politietterforsker Chris Gregg sagt til BBC.

BLE DREPT: Her er et utvalg av de eldre kvinnene Shipman drepte under sin tid som lege. Foto: Scanpix

Rettssaken startet i Preston Crown Court 5. oktober 1999. Shipman ble dømt for drap på 15 pasienter, ved hjelp av dødelige injeksjoner av morfin.

En offentlig etterforskning ble satt i gang i juni 2001 for å undersøke omfanget av forbrytelsene hans. Harold Shipman ble dømt til 15 livstidsdommer.

Harold var gift med Primrose Shipman i 40 år før han ble arrestert, og ifølge Hello Magazine skal hun ikke ha ant noe om de grufulle handlingene hans. Under rettssaken stod hun støtt ved hans side og skal ha vært overbevist om at han var uskyldig.



VAR GIFT: Primrose Shipman var gift med drapsmannen. Sammen fikk de fire barn. Foto: Scanpix

Det eneste sporet av tvil som kom fram hos henne, var i et brev hun sendte ektemannen i fengsel. Der skal det ha stått: «Fortell meg alt, uansett hva». Det kom aldri frem hva Shipman svarte henne.

Sammen fikk paret sønnene Sam, David og Christopher, samt datteren Sarah. Alle barna byttet etternavn etter at faren ble arrestert for drapene. Til tross for dette, var alle fire til stede under Harolds kremasjon i 2004.

Tok sitt eget liv

Det ble utarbeidet flere offisielle rapporter i Shipman-saken. Den sjette og siste konklusjonen, publisert i 2005, slo fast at legen kunne ha drept så mange som 250 pasienter i løpet av sin 30 år lange morderiske karriere. Det vil si at han startet i en alder av 25 år, innen et år etter å ha fullført sin medisinske opplæring.

Men hvorfor drepte han egentlig pasientene sine?

Det finnes flere teorier om hva som trigget Harold Shipman til å drepe. Noen antyder at han ønsket å hevne sin mors død, mens andre antyder at han ville «lette helsevesenets byrder» ved å injisere de eldre pasientene. At han skal ha likt å ha rollen som Gud – en person som både kunne ta liv og redde liv, er også nevnt.

13. januar 2004 ble han funnet død på cella si etter å ha hengt seg.

